PPK beklenti anketi sonuçları açıklandı

AA PPK Beklenti Anketinden çıkan sonuçlar açıklandı.

Güncellenme 19 Ocak 2017 16:40

Ekonomistler, politika faizi, faiz koridorunun üst bandı ve gecelik likidite penceresi borç verme faiz oranlarında artış bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistlerin çoğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi), marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) ve gecelik likidite penceresi borç verme faiz oranında artış bekliyor.

AA Finans'ın, TCMB'nin 24 Ocak Salı günü gerçekleştireceği PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin 12'si yüzde 8,00 olan politika faizinde 25 ila 100 baz puan artış olacağını, 5 ekonomist ise faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin 14'ü yüzde 8,50 olan faiz koridorunun üst bandında 25 ila 150 baz puan yükseliş olacağını, 3 ekonomist ise faiz koridorunun üst bandında değişiklik olmayacağını ifade ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 5'i ise yüzde 7,25 olan borçlanma faiz oranında (faiz koridorunun alt bandı) 50 - 125 baz puanlık artış olabileceğini belirtirken, 12 ekonomist de değişiklik beklemiyor.

Geçen ay faizler sabitlenmişti

Ekonomistlerin 14'ü yüzde 10 olan gecelik likidite penceresi borç verme faizinde 50 ila 200 baz puanlık artış olabileceğini tahmin ederken, 3 ekonomist ise faizin sabit tutulacağını öngörüyor.

Geçen ayki PPK toplantısında faizler sabit bırakılmıştı.

AA