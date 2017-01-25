Porsche Design Huawei Mate 9 Ön Sipariş Tarihi Açıklandı

Huawei Mate 9 hakkında pek çok detay gündeme gelirken, yeni bir açıklama daha yapıldı.

Güncellenme 25 Ocak 2017 22:11

Leica çift kameralı, güçlü pili, kaygan tasarımı ile kaygan Porsche Design Huawei Mate 9 piyasada oldukça dikkat çekiyor. Bir tasarım şirketi ile Huawei arasındaki ilk ortaklık sonucunda geliştirilen Porsche Design Huawei Mate 9 artık ön sipariş dönemine de çıkıyor. Huawei tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Porsche Design Huawei Mate 9 modelinin etiket fiyatı ve ön sipariş dönemi hakkında detaylar açıklandı.

Ön Sipariş Etiketi Belli!

Porsche Design Huawei Mate 9 için 1395 Euro'luk ön sipariş fiyatı belirlenmiş durumda. Normal Mate 9 ile tasarımın yanı sıra çok fazla fark var. Kirin 960, 4000 mAh batarya, çift sensörlü Leica (12MP RGB + 20 MP Tek Renkli) kamera ortak özellikler arasında.

Porsche Design Huawei Mate 9 Özellikleri Neler?

Porsche Design Mate 9'un 6GB RAM ve 256 GB dahili belleğe sahip olması ve 5.5 "çift eğri QHD ekran ile birlikte gelmesi ise iki cihaz arasındaki en önemli farklar arasında. Porsche Design Huawei Mate 9 modelinde parmak izi sensörü arkada değil ve ön panelin üzerinde fiziksel bir düğmede.

Cihaz için şu anda Porsche Design web sitesinden ön sipariş verilebiliyor. Ön sipariş dönemi başlayan cihazın teslimat tarihi ise 31 Ocak.