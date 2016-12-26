Polislere 'gizli bölme' şoku

Polis ekipleri uygulama yaptıkları sırada bir aracın ön konsolundaki teybin altında gördükleri kumandalı gizli bölmede 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Güncellenme 26 Aralık 2016 14:48