Pokemon GO Oyuncularına Truva Atı Sürprizi!

Pokemon GO her ne kadar etkisini yitirse de oyunu oynayan hala büyük bir kitle var. KasperSky Lab tarafından yapılan inceleme ise büyük tehlikelere işaret ediyor.

Güncellenme 31 Aralık 2016 14:44

Pokemon GO'nun yakaladığı başarıdan pay çıkarmak isteyen hacker'lar oyun üzerinden çeşitli saldırılar yapmaya başladı. Özellikle Google Play’de yayınlanan ve zararlı kod içeren "Guide for Pokemon Go" adlı uygulama 500 bin indirme aldı. Uygulamanın en az 6.000 telefonu ele geçirdiği tahmin ediliyor. Zararlı kod, root edilmiş Android telefonlara bulaşıyor.

KasperSky Lab Uyardı!

Uygulamayı tespit eden Kaspersky Lab'in Google'ı uyarmasıyla birlikte uygulama Play Store'dan kaldırıldı. Truva atı, sisteme yerleştikten sonra çalışmak için doğru anı bekliyor ve çalıştıktan sonra telefona başka uygulamalar kurup reklamlar göstermeye başlıyor. Cihazdaki şifreleme eksikliği, talimatların düz metin halinde gönderilmesi anlamına geliyor.

Sistemi Farklı İşliyor

Uzak konum ve pompa arasındaki zayıf eşlemeyle birlikte, uzaktan saldıran kişiler için kontrolü ele geçirme ve yetkisiz olarak işlem yapma olanakları sağlayabilir. Kullanıcı, işlemleri iptal etmezse, saldırganların zarar verme potansiyeli artıyor ve cihazlarda ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu bakımdan Pokemon GO oynayan kişilerin farklı uygulamaları ya da rehberleri kullanırken dikkatli olması gerekiyor. Mobil cihazları hedef alan bu saldırılardan istenmeyen sonuçların yaşanması mümkün. Yapılan uyarılar ile birlikte her ne kadar hedefteki uygulama sistemden kaldırılmış olsa da başka türevleri de çıkacaktır.