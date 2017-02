Pokemon GO, 1 milyar dolar gelire ulaştı

Pokemon GO, 2016 yılı için mobil oyun endüstrisindeki en büyük başarıydı ve günlük olarak milyonlarca dolar kazanmaya devam ediyor.

Güncellenme 02 Şubat 2017 23:33

Her ne kadar eski dönemlerinde olduğu gibi günlük 18 milyon dolar üretmese de, ABD'de piyasaya sürülmesinin üzerinden yedi ay sonra her gün 1,5 ila 2,5 milyon dolar kazandırııyor. Analitik şirketi Sensor Tower'a göre, Pokemon GO tüm platformlarda gelir açısından 1 milyar dolarlık geliri geçmeyi başardı. Bu, mobil geçmişte bu kilometre taşına ulaşmak için en hızlı uygulamanın Pokemon GO olduğunu ve bu konuda kırılması zor bir rekorun da kırıldığını gösteriyor.

Pokemon GO Açık Ara Önde!

Pokemon GO başarısını karşılaştırma yapmak için, şimdiye kadarki en başarılı mobil oyunlardan biri olan Clash Royale bakmak gerekiyor. Tam 11 ay önce piyasaya çıkan oyun henüz 1 milyar doları aşamadı. Buna ek olarak, ilk yedi ayda Pokemon GO’nun yarısını sayılabilecek 550 milyon dolar gelir elde etti.

Pokemon GO'nun yılın soğuk aylarında bile devam eden başarısı, oyun içi etkinliklerine de bağlı. Cadılar Bayramı gibi düzenli etkinlikler sayesinde Pokemon GO için heyecan hiç azalmadı. Büyük içerik güncellemeleri yakında olacağı da konuşulduğu için gelecekte de Pokemon GO için benzer tablonun sürmesi bekleniyor. Bu bakımdan Pokemon GO mobil oyun tarihine geçmesi zor bir rekor ile şimdiden girdi bile.