Podolski sezon sonunda transfer oluyor

Galatasaray, Vissel Kobe ile 2.6 milyon euro karşılığında anlaştı.

Güncellenme 28 Şubat 2017 19:50

Galatasaray'ın Alman oyuncusu Lukas Podolski, Japonya ekibi Vissel Kobe ile sezon sonunda transferi için anlaşma sağladı.

Podolski'nin, bir süredir kendisiyle ilgilenen Japon kulübüyle anlaşmaya vardığı ve Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni takımına dahil olacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre Japon ekibi, bu transfer için Galatasaray'a 2,6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

NTV