PlayStation VR YouTube'u Destekliyor

YouTube'un VR video desteği konusunda yeni bir platform daha eklendi. Yeni üye ise Sony'nin PlayStation VR.

Güncellenme 23 Aralık 2016 15:30

Reddit, Twitter ve diğer sitelerdeki kullanıcılar, YouTube'un 1.09 sürümünün PSVR desteğini eklediğini ortaya çıkarırken bu gelişmenin yavaş ilerlemesi kullanıcılar tarafından çok makul görülmüyor. Yeni gelişme ise Sony’nin çok tutulan PLayStation VR için de Youtube desteği sunulacağını gösteriyor.

Nasıl Kullanılacak?

Bu özellikten yararlanmak isteyen kişiler uygulamayı başlattıktan sonra çıkacak normal sürüm veya PlayStation VR sürümü arasından VR seçimini yapması gerekiyor. Daha sonra ise YouTube'un geniş, düz ekran ve 360 ​​derecelik videoları içeren koleksiyonunu izlemek mümkün hale geliyor.

YouTube, VR konusunda daha yüksek hacimli ve zengin bir içerik sunmak adına çalışmalarını son dönemlerde giderek arttırırken VR uyumları ile birlikte bu içeriklere ulaşan kişiler daha fazla zaman geçirebiliyor.

PLayStation VR Cazip Hale Geliyor!

PLayStation VR kullanıcılarının bundan sonraki süreç içerisinde Youtube üzerinden destek alabilecek olması, en popüler video uygulaması üzerinden zengin seçeneklerden yararlanmasını sağlayacak.

PLayStation VR her ne kadar son dönemlerde yavaş yavaş gelişim sağlamış olsa da 2017 yılında bu konuda gelişimin hızlı yaşanması bekleniyor. Bu bakımdan PLayStation VR Youtube uyumu her ne kadar başlangıçta basit bir gelişme olarak görülse de 2017 ve sonrasındaki dönemlerde PLayStation VR için önemli bir adım atılmış olduğu görülecektir.