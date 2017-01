PlayStation Blog Ödülleri Belli Oldu

Sony tarafından oluşturulmuş PlayStation Blog sitesinde yılın oyun ödülleri için açılan anket sonuçlandı. İşte en çok oy alan oyunlar.

Güncellenme 13 Ocak 2017 20:44

2016'nın son ayı içerisinde PlayStation blog üzerinden başlatılan anket çalışmaları büyük ilgi gördü. Yılın oyunlarına yönelik farklı kategorilerde verilen ödüllerde pek çok farklı yapım ödül almaya hak kazandı. Yapılan resmi açıklamalarda anketin başladığı ilk günden itibaren 500 bini geçen kullanıcının oy verdiği belirtilirken, PlayStation farklı modellerine yönelik yapılan oylamalarda çok farklı kategoriler oluşturuldu. Oldukça uzun bir listenin açıklandığı resmi duyuruda, ödül almaya hak kazanan oyunlar ve ödül alınan kategoriler şöyle oluştu;

En İyi PlayStation 4 Oyunu – Uncharted 4: A Thief's End (Platin Ödül)

En İyi PlayStation 4 Oyunu – Final Fantasy XV (Altın Ödül)

En İyi PlayStation 4 Oyunu – Battlefield 1 (Gümüş Ödül)

En İyi PlayStation 4 Oyunu – Overwatch (Bronz Ödül)

En İyi PlayStation 4 Oyunu – Dark Souls III (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation 4 Oyunu – The Witness (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation 4 Oyunu – Dishonored 2 (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation 4 Oyunu – Overwatch (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation Vita Oyunu – World of Final Fantasy (Platin Ödül)

En İyi PlayStation Vita Oyunu – Lara Croft GO (Altın Ödül)

En İyi PlayStation Vita Oyunu – Dragon Quest Builders (Gümüş Ödül)

En İyi PlayStation Vita Oyunu – Darkest Dungeon (Bronz Ödül)

En İyi PlayStation Vita Oyunu – Severed (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation Vita Oyunu – Downwell (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation Vita Oyunu – Day of the Tentacle Remastered (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation Vita Oyunu – Darkest Dungeon (Editörün Seçimi

En İyi Bağımsız Oyun – Firewatch (Platin Ödül)

En İyi Bağımsız Oyun – Inside (Altın Ödül)

En İyi Bağımsız Oyun – The Witness (Gümüş Ödül)

En İyi Bağımsız Oyun – Stardew Valley (Bronz Ödül)

En İyi Bağımsız Oyun – Invisible Inc. (Editörün Seçimi)

En İyi Bağımsız Oyun – Steamworld Heist (Editörün Seçimi)

En İyi Bağımsız Oyun – Darkest Dungeon (Editörün Seçimi)

En İyi Bağımsız Oyun – Overcooked (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Battlefield 1 (Platin Ödül)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Final Fantasy XV (Altın Ödül)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Rise of the Tomb Raider (Gümüş Ödül)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Watch Dogs 2 (Bronz Ödül)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Call of Duty: Infinite Warfare (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Final Fantasy XV (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Rise of the Tomb Raider (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Rise of the Tomb Raider (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Batman Arkham VR (Platin Ödül)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Star Wars Battlefront: Rogue One – X-wing VR Mission (Altın Ödül)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Job Simulator (Gümüş Ödül)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Eve Valkyrie (Bronz Ödül)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Battlezone (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Superhypercube (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Batman Arkham VR (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Keep Talking and Nobody Explodes (Editörün Seçimi)

En İyi Bağımsız Oyun – Firewatch (Platin Ödül)

En İyi Bağımsız Oyun – Inside (Altın Ödül)

En İyi Bağımsız Oyun – The Witness (Gümüş Ödül)

En İyi Bağımsız Oyun – Stardew Valley (Bronz Ödül)

En İyi Bağımsız Oyun – Invisible Inc. (Editörün Seçimi)

En İyi Bağımsız Oyun – Steamworld Heist (Editörün Seçimi)

En İyi Bağımsız Oyun – Darkest Dungeon (Editörün Seçimi)

En İyi Bağımsız Oyun – Overcooked (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Battlefield 1 (Platin Ödül)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Final Fantasy XV (Altın Ödül)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Rise of the Tomb Raider (Gümüş Ödül)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Watch Dogs 2 (Bronz Ödül)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Call of Duty: Infinite Warfare (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Final Fantasy XV (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Rise of the Tomb Raider (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation 4 Pro Kullanımı – Rise of the Tomb Raider (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Batman Arkham VR (Platin Ödül)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Star Wars Battlefront: Rogue One – X-wing VR Mission (Altın Ödül)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Job Simulator (Gümüş Ödül)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Eve Valkyrie (Bronz Ödül)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Battlezone (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Superhypercube (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Batman Arkham VR (Editörün Seçimi)

En İyi PlayStation VR Oyunu – Keep Talking and Nobody Explodes (Editörün Seçimi)

En İyi Ses/Müzik – Uncharted 4: A Thief's End (Platin Ödül)

En İyi Ses/Müzik – Final Fantasy XV (Altın Ödül)

En İyi Ses/Müzik – DOOM (Gümüş Ödül)

En İyi Ses/Müzik – Dark Souls III (Bronz Ödül)

En İyi Ses/Müzik – Firewatch (Editörün Seçimi)

En İyi Ses/Müzik – Final Fantasy XV (Editörün Seçimi)

En İyi Ses/Müzik – DOOM (Editörün Seçimi)

En İyi Ses/Müzik – Firewatch (Editörün Seçimi)

En İyi Grafikler – Uncharted 4: A Thief's End (Platin Ödül)

En İyi Grafikler – Final Fantasy XV (Altın Ödül)

En İyi Grafikler – Battlefield 1 (Gümüş Ödül)

En İyi Grafikler – The Last Guardian (Bronz Ödül)

En İyi Grafikler – Uncharted 4: A Thief's End (Editörün Seçimi)

En İyi Grafikler – Dishonored 2 (Editörün Seçimi)

En İyi Grafikler – Dishonored 2 (Editörün Seçimi)

En İyi Grafikler – The Witness (Editörün Seçimi)

En İyi Çoklu Oyuncu – Battlefield 1 (Platin Ödül)

En İyi Çoklu Oyuncu – Overwatch (Altın Ödül)

En İyi Çoklu Oyuncu – Uncharted 4: A Thief's End (Gümüş Ödül)

En İyi Çoklu Oyuncu – Titanfall 2 (Bronz Ödül)

En İyi Çoklu Oyuncu – Overwatch (Editörün Seçimi)

En İyi Çoklu Oyuncu – Overwatch (Editörün Seçimi)

En İyi Çoklu Oyuncu – Overwatch (Editörün Seçimi)

En İyi Çoklu Oyuncu – Titanfall 2 (Editörün Seçimi)

En İyi Ek İçerik – The Witcher III: Wild Hunt (Platin Ödül)

En İyi Ek İçerik – Uncharted 4: A Thief's End (Altın Ödül)

En İyi Ek İçerik – Overwatch (Gümüş Ödül)

En İyi Ek İçerik – Destiny (Bronz Ödül)

En İyi Ek İçerik – Dark Souls III: Ashes of Ariandel (Editörün Seçimi)

En İyi Ek İçerik – No Man's Sky (Editörün Seçimi)

En İyi Ek İçerik – Don't Starve: Shipwrecked (Editörün Seçimi)

En İyi Ek İçerik – Binding of Isaac: Afterbirth (Editörün Seçimi)

En Yenilikçi Oyun – The Last Guardian (Platin Ödül)

En Yenilikçi Oyun – Overwatch (Altın Ödül)

En Yenilikçi Oyun – Tom Clancy's The Division (Gümüş Ödül)

En Yenilikçi Oyun – Firewatch (Bronz Ödül)

En Yenilikçi Oyun – Overwatch (Editörün Seçimi)

En Yenilikçi Oyun – PlayStation VR Worlds (Editörün Seçimi)

En Yenilikçi Oyun – HITMAN (Editörün Seçimi)

En Yenilikçi Oyun – HITMAN (Editörün Seçimi)

En Çok Beklenen Oyun – The Last of Us Part II (Platin Ödül)

En Çok Beklenen Oyun – God of War (Altın Ödül)

En Çok Beklenen Oyun – Red Dead Redemption 2 (Gümüş Ödül)

En Çok Beklenen Oyun – Final Fantasy VII Remake (Bronz Ödül)

En Çok Beklenen Oyun – Horizon Zero Dawn (Editörün Seçimi)

En Çok Beklenen Oyun – Red Dead Redemption 2 (Editörün Seçimi)

En Çok Beklenen Oyun – Final Fantasy VII Remake (Editörün Seçimi)

En Çok Beklenen Oyun – Resident Evil 7 Biohazard (Editörün Seçimi)

PlayStation Blog Yılın Stüdyosu – Naughty Dog (Platin Ödül)

PlayStation Blog Yılın Stüdyosu – Square Enix (Altın Ödül)

PlayStation Blog Yılın Stüdyosu – Blizzard (Gümüş Ödül)

PlayStation Blog Yılın Stüdyosu – DICE (Bronz Ödül)

PlayStation Blog Yılın Stüdyosu – Naughty Dog (Editörün Seçimi)

PlayStation Blog Yılın Stüdyosu – Naughty Dog (Editörün Seçimi)

PlayStation Blog Yılın Stüdyosu – id Software (Editörün Seçimi)

PlayStation Blog Yılın Stüdyosu – Owlchemy Labs (Editörün Seçimi)

Ödüllerin verilmesi sırasında editörün seçimi, platin, altın, gümüş ve bronz gibi farklı ödüllerin belirlenmesi çok farklı oyunun sıralamaya girerek ödül almasını sağladı.