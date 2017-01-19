Play Store Ve App Store 2016’yı Nasıl Geçirdi?

Google Play Store ve App Store için 2016 yılına dair açıklanan veriler 2 uygulama mağazası arasındaki karşılaştırmanın yapılmasını sağladı.

Güncellenme 19 Ocak 2017 13:35

Dünya genelinde en çok kullanılan uygulama mağazaları Google Play Store ve App Store olurken 2016 yılına dair yapılan değerlendirmelerde, iki uygulama mağazası arasındaki farklar ve toplam sonuçları ortaya çıkarıldı. Konu ile ilgili öncelikle uygulamaları üzerinden elde edilen gelirler karşılaştırılırken Google Play 2015 yılında 1.8 milyar dolarlık gelir elde ettiği mağazadan 2016 yılında yüzde 82’lik bir artış ile 3.3 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. App Store ise Google mağazasına göre daha yüksek bir oranda kar elde etmeye devam etti.

App Store Lider!

2015 yılında 3.4 milyar dolarlık bir gelir elde eden App Store yüzde 60'lık bir artış ile 2016 yılında 5.4 milyar dolara ulaşmayı başardı. 2 uygulama mağazasının toplam gelirlerinde ise özellikle 8 milyar barajının aşılması dikkatlerden kaçmadı. 2015 yılındaki toplamın 2016 yılındaki toplama göre farkı ise yüzde 67 olarak açıklandı. Bu açıdan sadece bir yıl içerisinde dahi yüzde 67 oranında daha fazla gelirin elde edildiği uygulama mağazaları, 2016 yılını oldukça iyi bir şekilde kapatmayı başardı.

Google Play ve App Store arasında yaşanan rekabette ise özellikle Android'in yüzde 82’lik artış aşaması dikkatlerden kaçmadı.