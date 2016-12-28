PKK'nın kaynakları: Uyuşturucu, kaçakçılık, haraç

Kanlı eylemleriyle en acımasız terör örgütlerinden birisi olarak bilinen PKK; uyuşturucu, kara para aklama, kaçakçılık ve haraç ile besleniyor.

Güncellenme 28 Aralık 2016 13:22

Türkiye'de son dönemde düzenlenen başarılı operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın finans kaynağını uyuşturucu, kaçakçılık, haraç toplama ve kara para oluşturuyor.

Hedef gözetmeden gerçekleştirdiği eylemleriyle dünyanın en acımasız terör örgütleri listesinde ilk sıralarda yer alan PKK, 1980 ve 1990'lı yıllarda kırsalda yerleşim yerlerine düzenlediği baskınları, şehirlerde gerçekleştirdiği saldırılarla sürdürüyor.

Kırsalda umduğunu bulamayınca saldırılarını şehirlere taşıyan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca karadan ve havadan yürütülen kapsamlı operasyonlarla ağır kayıp veren PKK'nın finans kaynaklarını Türkiye'de uyuşturucu, insan, silah ve sigara kaçakçılığı ile esnaf ve iş adamlarından, bölge halkından topladığı haraç oluşturuyor.

Finansman teminine yönelik faaliyetlerini müzahir kuruluşlar ve dernekler vasıtasıyla sürdüren terör örgütü, Avrupa'da ise uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile haraç, kara para aktarımı ve aklanması yolu ile gelir elde ediyor.

Terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediyor

Terör örgütü PKK ile kırsalda ve şehirlerde mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, aynı zamanda örgütün önemli gelir kaynaklarını da engellemeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde son yıllarda düzenlenen müşterek operasyonlarla terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucuya büyük darbe vuruldu.

Uyuşturucudan yıllık 1,5 milyar dolar gelir

Uyuşturucunun Avrupa ülkelerine pazarlanmasında da etkin rol oynayan PKK'nın, yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir elde ettiği bu finans kaynağının kurutulması için güvenlik güçlerince operasyonlar aralıksız yürütülüyor.

Avrupa'da "bağış" adı ile yıllık 30 milyon avro topluyor

Avrupa Birliği (AB), PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen, örgüte kıta çapında serbest propaganda ve finans faaliyeti alanı sağlıyor. Türk istihbarat kaynakları, örgütün, Avrupa'dan organize suç faaliyeti gelirleri hariç yıllık 30 milyon avroyu "bağış" adı altında topladığını belirtiyor.

Kaçakçılık da finans kaynakları arasında

İran ve Irak üzerinden yapılan kaçakçılıkta da terör örgütünün en önemli finans kaynağını oluşturuyor.

PKK, Irak, İran ve Suriye'den yurda yasa dışı yollardan çay ve sigara getiren kaçakçılardan "vergi" adı altında haraç topluyor.

Tehdit ve şantajla haraç topluyor

Örgüt, sözde "vergi" adı altında iş adamlarına para almak için baskı yapıyor. Buna karşı çıkan iş adamlarını ve vatandaşları dağa götüren teröristler, tehdit ve şantajla haraç topluyor.

"Milyar dolarla ifade edilen bir gelir kaynağı olduğunu biliyoruz"

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bakımdan Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinin başarılı olabilmesi için mutlak suretle finans sağladığı diğer ülkelerin yargı, idari ve kolluk birimleriyle işbirliği yapması gerekir. Örgütün, milyar dolarla ifade edilen bir gelir kaynağı olduğunu biliyoruz. Bazı verilere göre Türkiye'nin savunma bütçesinden 20-25 milyar dolar yüksek olduğu söyleniyor. Bu özellikle kırsal alanda örgütün elini güçlendiriyor, insan kaynağının sürekli olmasını mümkün kılıyor." şeklinde konuştu.

Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer de terör örgütü PKK'nın sınırda belli noktalarda yapılan kaçakçılıktan komisyon aldığını, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını söyledi.

Afganistan'da yıllık yaklaşık 500 ton eroin üretildiğini, bunun 250 tonunun hedef ülkelere geçtiğini, bu geçiş esnasında örgütün komisyon aldığını dile getiren Güçlüer, sınır hattında terör örgütünün ürettiği uyuşturucunun olduğunu bildirdi.

Yurt içinde kan kaybedince, Avrupa'ya yöneldi

Güçlüer, yurt içindeki yapılan operasyonlar sonucu terör örgütü PKK'nın kan kaybettiğini, finans kaynaklarının büyük sekteye uğradığını vurgulayarak, bunun üzerine örgütün Avrupa'daki gelir kaynaklarına yöneldiğini belirtti.

"Terör örgütünün gelir kaynakları kurutulmalı"

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan terör örgütü PKK'nın şu an sadece Avrupa'nın yüzde 80-85 oranında uyuşturucu ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Ağar, terörün önlenmesi ve kurutulması adına PKK'nın gelir kaynaklarının da kurutulmasının büyük önem taşıdığını aktardı.

Uyuşturucu operasyonları etkili oldu

Güneydoğu'da uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonların yakın zamanda etkili sonuçları beraberinde getirdiğini vurgulayan Ağar, Diyarbakır'ın Hani, Lice, Kulp ve Kocaköy ilçesinde yapılan operasyonlar da milyarlarca liralık uyuşturucunun imha edildiğini aktardı.

AA