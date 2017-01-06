PKK'nın düzenlediği İzmir saldırısına ilişkin 8 kişi gözaltında

İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bozdağ saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini ve 18 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Güncellenme 06 Ocak 2017 13:15

CNN Türkk'te yer alan habere göre; İzmir'deki terör saldırısında ölü ele geçirilen teröristlerin kimlikleri tespit edildi. Terör saldırısıyla bağlantısı tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör saldırısını gerçekleştiren örgütle ilgili olarak, "Eylemi gerçekleştiren örgütle ilgili hiçbir şüphe yoktur. Eylemi PKK gerçekleştirdi" dedi.

Teröristlerin kimlikleri belli oldu

İzmir’de şehitler için adliyede düzenlenen törenin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu açıklama yaptı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıyla ilgili olarak 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bozdağ,

"Teröristlerin kimlikleri belli oldu, açıklamıyoruz. Saldırı talimatı PKK'dan geldi, tereddüt yok. Teröristlerin üzerinden çıkan malzemelere bakıldığında büyük bir katliam önlenmiştir. İki araçla geliyorlar birinde bomba var diğerinde yok. Belli ki bombalı aracı patlatıp adliye binasına girecekler ve katliam yapacaklardı. Kahraman polisimiz Fethi Seki'nin dikkati ve cesareti sayesinde bu büyük plan önlenmiştir. Onun ismini yaşatmak bizim vazifemizdir" dedi.

Terör saldrısında 9 kişi yaralandı

Terör saldırısında yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaşan bakan Bozdağ, şöyle konuştu; "9 yaralımız var acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızdan 3’ü avukat, 2’si polis, 2’si de sivil vatandaş. Eylemin İzmir’de olmasına birileri farklı anlamlar yüklemek isteyebilir. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu terör örgütleri insanlığın düşmanıdır. Bu, Türkiye’nin 81 iline dönük bir terör saldırısıdır. Terör terördür, terörist teröristtir."

CNN Türk