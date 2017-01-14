PKK şehir merkezlerinde de kıskaç altına alındı

Türk halkında bıkkınlık yaratmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK, kırsalda aldığı darbelerin yanı sıra şehir merkezlerinde de güvenlik güçlerinin kıskacı altında.

Güncellenme 14 Ocak 2017 18:29

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde darbe üstüne darbe alan ve sansasyonel saldırı girişimleri için şehirlere gelen PKK'lı teröristlerin hain saldırı planları, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmasıyla önleniyor.

Kırsaldaki saldırılarını şehirlere taşıyarak, Şırnak merkez ile Hakkari'nin Yüksekova, Muş'un Varto, Diyarbakır'ın Bismil, Sur ve Silvan, Mardin'in Nusaybin, Dargeçit ve Derik, Şırnak'ın İdil, Silopi ve Cizre ilçelerinde çukur kazıp, barikat kuran PKK'lı teröristlere yönelik başarılı operasyonlarda terör örgütünün sözde şehir yapılanması YDG-H çökertildi.

Güvenlik güçleri, şehir merkezlerinin teröristlerden temizlenmesinin ardından örgütün kırsaldaki uzantılarına yönelik çalışmalarını çetin kış koşullarına rağmen aralıksız sürdürüyor.

Mehmetçik, dağlık alanda 2 metreye ulaşan kar ve sıfırın altında 20 dereceye varan soğuk hava koşullarına rağmen düzenlediği operasyonlarda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak, barınak ve depo alanları ile uçaksavar mevzilerini tahrip etti.

Bu sayede başta Hakkari, Şırnak, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'daki birçok yerde teröristlerin kış üslenmesi büyük oranda engellendi. 2016 yılında, 485'i son üç ayda olmak üzere 805 sığınak ve barınak imha edildi.

İhbarların yanı sıra bölgede konuşlandırılan İnsansız Hava Aracı (İHA), termal kamera ve anlık istihbaratlarda tespit edilen teröristlere adeta göz açtırmayan güvenlik kuvvetlerinin olağanüstü şartlarda gerçekleştirdiği çalışmalarda 2016 yılında 80'i arananlar listesinde bulunan 110 terörist etkisiz hale getirildi.

457 terörist teslim oldu

Güvenlik güçlerinin özverileri çalışmalarıyla 2016 yılında terör örgütü PKK'nın planladığı 313 saldırı engellendi, örgüte katılım minimum düzeye indirildi ve teslim olan terörist sayısında büyük artış oldu.

Örgüte katılanların sayısı 2015 yılında 3 bin 572 iken, bu sayı 2016 yılında 559'a düştü. Son iki ayda ise sadece 5 terörist örgüte katıldı.

Teslim olan terörist sayısı geçen yıl son 17 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2016 yılında 457 terörist örgütten kaçarak adli makamlara teslim oldu.

Yurt genelinde yürütülen terör soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarla, son 1 ayda bin 547 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 260'ı tutuklandı.

Şehirlerdeki sansasyonel saldırılar engellendi

Yurt içi ve yurt dışındaki hava destekli operasyonlarda ağır darbe alan ve güvenlik güçlerinin karşısına çıkamayan teröristler, varlık mücadelesini göstermek için geldikleri şehirlerde sansasyonel saldırılar düzenleme yolunu seçti.

Terörle mücadelede kırsaldaki kararlılık şehirlerde de gösterilirken, polis ve jandarmanın teknik takibi, çalışması ve dikkati sayesinde teröristlerin kanlı emellerini gerçekleştirmeleri engellendi.

Siyasilere, bürokratlara ve iş adamlarına suikast, şehirlerde saldırılar düzenlemek için terör örgütünün dağ kadrosundan Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van, Şanlıurfa, Batman ve Mersin gibi illere gelen çok sayıda terörist başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin hain saldırı planları, düzenlenen operasyonlarla boşa çıktı.

"Türkiye sürekli terörle yıpratılmaya çalışılıyor"

Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, şehirlerde gerçekleştirilen terör saldırılarında, eğer arkalarında Reina, Beşiktaş ve Atatürk Havalimanı'ndaki saldırılarda olduğu gibi istihbarat örgütü yoksa Türkiye'deki güvenlik kuvvetlerinin bunu çok rahat çözüp gereğini yaptığını söyledi.

Terör saldırılarına ara verilmesi durumunda terörün yaralarının çok kısa sürede sarılacağözellikle bölgedeki insanların sosyal entegrasyonunun sağlanabileceğini dile getiren Güçlüer, böyle bir süreçte iyileşmeye doğru hızla bir adım atılacağını aktardı.

"Bunu önlemek için de fiziksel kabiliyetini kaybetmiş olan terör örgütü PKK bombalı eylemler düzenliyor." ifadesini kullanan Güçlüer, şunları kaydetti:

"Dikkat edin şehirde yaptığı saldırılara dağ kadrosundakileri gönderiyor. Sosyolojik bir tabanı olan bir örgüt olsaydı dağ kadrosundan adamlar gönderir miydi? Şehirlerdeki işbirlikçilerini kullanırdı. Bu olmayınca artık dağ kadrosuna kalıyor iş. Diğer terör örgütleriyle işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde Türkiye'yi sürekli yıpratmak, Türkiye'ye terör gündemi yaratmak için saldırı yapıyorlar. Dış istihbarat örgütlerinden destek alarak saldırı düzenlemek artık kolay olmayacak. Artık her geçen gün daha zorlaşıyor. Terör örgütünün saldırıları kaybedilmiş bir çabayı sürdürme gayretleridir."

"Terör örgütü yılgınlık ve bıkkınlık yaratmaya çalışıyor"

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da terör örgütü PKK'nın terör saldırıları üzerinden toplumda kırılganlık yaratmaya çalıştığını, örgüte yönelik pek çok alanda mücadele yürütüldüğünü, o alanlardaki konsantrasyonu bozmak istediğini söyledi.

Terörle mücadelenin ekonomik boyutunun bulunduğunu, devlet olarak birçok noktada önlem alındığını, bunun da ekonomik olarak karşılığının olduğuna işaret eden Ağar, terör örgütünün yılgınlık ve bıkkınlık yaratmaya çalıştığını aktardı. Ağar, şöyle konuştu:

"Bunları başarıyor mu? Hayır başaramıyorlar ancak sadece terör üretiyor, insanların zihinlerini etkiliyorlar. PKK'ya operasyonlarla çok büyük darbe vuruldu, PKK da büyük yıkım oluştu. Güvenlik kuvvetleri Güneydoğu'da çok sert vurdu. Sadece Hakkari yöresinde ele geçirilen terörist sayısı 600'ü aşmış durumda. Terörün kaynağı uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik de büyük bir darbe vuruldu."

AA