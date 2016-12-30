PKK operayonu sonrası Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Diyarbakır’ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığı açıklandı.

Güncellenme 30 Aralık 2016 11:54

Diyarbakır’ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde 28 Aralık tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Lice, Hazro ve Kocaköy kırsalına PKK’ye yönelik operasyon düzenlendi

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy kırsalında faaliyetler gerçekleştiren, içlerinde elebaşılarının da yer aldığı tespit edilen PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve PKK tarafından kullanılan sığınak, barınak ve depo gibi alanların, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve örgüt tarafından kullanılan malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla bir operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre Diyarbakır valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyon yapılan bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 28 Aralık'ta Lice'ye bağlı Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Kabakaya, Hazro'ya bağlı Çitlibahçe, Sarıerik ve Ormankaya ile Kocaköy'e bağlı Boyunlu mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 05.00'ten itibaren sona erdiği kaydedildi.

Yeni Şafak