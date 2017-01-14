Pixel, MacBook ile Senkronize Olmayacak mı?

Pixel ve MacBook arasında senkronize konusunda oldukça ilginç tartışmalar yaşanmaya başladı. İşte detaylar.

Güncellenme 14 Ocak 2017 22:53

Google Pixel son dönemlerin en iyi Android akıllı telefonlardan biri olarak piyasaya sunulsa da ne yazık ki farklı alanda cihazlarda yaşanan sorunlar, Google için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bugüne kadar gündeme gelen pek çok farklı şikayetin ardından şimdi yeni şikayet senkronizasyon için oldu. Öyle ki Kullanıcılar akıllı telefon ile Apple MacBook'ları arasında dosyaları senkronize edemediklerinden dolayı yoğun olarak şikayet etmeye başladı.

Bu iddiaların gündeme gelmesinin ardından özellikle USB’nin arızalı olduğu yönünde fikirler öne atılmış olsa da sorunun kablodan kaynaklanmadığı ve pek çok kişinin benzer sorunu yaşadığı görüldü. Bunun ardından ise gözler Android Aktarım Programı’na çevrildi. Kullanıcılar tarafından yapılan test ve denemelerde sorunun şu anda programdan kaynaklandığı düşünülüyor.

2012’den Beri Güncellenmiyor!

Telefon ve Mac arasında köprü görevi gören yazılım en son Google tarafından Ekim 2012'de güncellenmiyor. Bu nedenle de yeni yapılan güncellemeler sonrasında cihazlar arasında uyumsuzluğun yaşanabileceği düşünülüyor.

Yardıma Handshaker Koştu

Google programında hata olduğunun diğer bir kanıtı ise Handshaker ile yapılan testlerin başarılı olması. Öyle ki Handshaker uygulaması üzerinden yapılan denemelerde transfer başarılı bir şekilde yapıldı. Bu bakımdan şu anda tüm şüpheler program üzerinde. Yaşanan sorunlar sonrasında gözler Google’a çevrilse de henüz resmi bir açıklama gelmedi.