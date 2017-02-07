Peugeot'dan 9 bin liraya varan indirim fırsatı

Peugeot'dan otomobil alacaklara müjde... 2016 yılı model indirimi ve uygun kredi seçenekleriyle sizleri bekliyor.

Güncellenme 07 Şubat 2017 11:25

Peugeot, şubat ayına özel sınırlı sayıda 2016 model araçlarda 9 bin TL'ye varan indirim uyguluyor.

Şirket açıklamasına göre, Peugeot Türkiye, gelişmiş teknolojileri, yakıt cimrisi performanslı motorları ve i-Cockpit ile farklı bir sürüş keyfi yaşatan modellerinde şubat boyunca çeşitli avantajlar sunuyor. Peugeot'da sınırlı sayıda 2016 modellerde 9 bin TL'ye varan model yılı indirim fırsatları ve cazip kredi seçenekleri tüketicileri bekliyor.

Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunan ve Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208'in 2017 modellerinde 25 bin TL ve 25 aya varan yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği veya 2016 model yılı indirim imkanı sunuluyor.

Sınıfının en düşük yakıt tüketimini, en iyi performansını ve gelişmiş teknolojileri ile sıra dışı sürüş keyfini sunan Peugeot 308'de 9 bin TL'ye varan 2016 model yılı indirimi ile özel fiyatlar bulunuyor.

Yüksek donanımı, gelişmiş teknolojisi, ödüllü PureTech Turbo motoru ve tam otomatik EAT6 şanzıman ile Yeni SUV Peugeot 2008'in 2017 modellerinde 25 bin TL ve 25 aya varan yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği veya 2016 modellerde büyük indirim fırsatları sunuluyor.

Peugeot ürün gamının başarılı modellerinden Peugeot 301 Allure HDi versiyonunun 2017 modelinde 25 bin TL ve 25 aya varan yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği veya 2016 model yılı indirim imkanı yer alıyor.

Sınıfının öncüsü ve hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee'nin 2017 modellerinde 50 bin TL ve 25 aya varan yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği veya sınırlı sayıda araç için geçerli 2016 model yılı indirim avantajı sunuluyor.

AA