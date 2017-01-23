Peugeot Hedefi Büyütt!

2017 yılına daha iddialı bir şekilde hazırlanan Fransız markası Peugeot, yeni yılda 41 bin araç satışı hedefi belirledi.

Güncellenme 23 Ocak 2017 12:57

2016 yılında 35 bin 563 adet araç satarak oldukça iddialı bir duruma gelen Peugeot, yeni yıl itibariyle bu alanda 41 bin araç hedefi belirledi. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda 2016 itibariyle markanın özellikle uluslararası alandaki satışlarının yüzde 12.3 arttırıldığı belirtilirken, bu satışlar ile birlikte dünya genelinde ulaşılan rakam 1 milyon 900 bin oldu. Yüzde 2.6 büyüme aşaması ile birlikte Peugeot pek çok farklı pazarda daha iddialı bir hale gelirken sadece 2016 yılı içerisinde 25 bin 440 binek araç ve 10 bin 123 hafif ticari araç ile 35 bin 563 adet satış gerçekleştirdi.

Türkiye Pazarında Büyüme Sürüyor

Peugeot için özellikle bu klasmanlardaki araç satışlarının artması markanın daha iddialı hale gelmesini sağlayacağından dolayı 2017 yılına göre bu alandaki hedefleri arttırıldı. 2016 yılında 3.62’lık oranında bir artış yaşayan Peugeot’un yeni yıl hedefi 41 bin araç satışı. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda Peugeot Türkiye Genel Müdürü Laurent Perne tarafından detaylar paylaşırken özellikle 2008, yeni SUV 3008, EAT6 tam otomatik şanzımanın modelleri için iddialı olunduğu ifade edildi. Sadece Türkiye'de 41 bin araç satışını hedefleyen Peugeot, hedefine ulaşması halinde Türkiye pazarının yüzde 4.5’lik bölümünü eline almış olacak.