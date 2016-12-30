PES 2017 Ne Kadar Başarılı?

Oyun sektöründe özelikle futbol için dev bir rekabet var. PES 2017 ve FIFA 17 ise bu senenin başrol oyuncuları.

Güncellenme 30 Aralık 2016 09:20

PES ve FIFA arasında rekabet yıllardan beri sürerken, bu yarışın şu ana kadar kesin bir galibi olmadı. İki tarafta ciddi bir şekilde birbirine karşı kesin olarak ayrılırken, PES 2017 serisi ile birlikte KONAMİ, 2017’deki kozunu oynadı. PES 2017 ile birlikte oyuncularda değişim ilk olarak göze çarpıyor. Üstelik kaleciler bile artık daha gerçekçi.

Değişen Oyun Dinamikleri Neler?

Uzaktan çekilen şutlar artık vuruşu yapan kişinin yeteneğine bağlı. Fakat doğru bir şekilde kullanıldığında ve özellikle yetenekli bir oyuncu kontrol edilirken, şutların çok daha fazla can yakacağını söylemek mümkün. PES 2017 için yapılan ilk değerlendirmeler oldukça olumlu. Bakalım yeni yılda PES 2017, FIFA 17’ye karşı ne kadar başarılı olabilecek.

Oyun Künyesi

Yapım: Konami Digital Entertainment

Dağıtım: Konami Digital Entertainment

Tür: Spor

Platform: PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360

Oyunun Artıları Ve Eksileri Neler?

PES 2017 için ilk söylenebilecek olumlu gelişme oyun dinamiklerinin daha da iyileştirilmiş olması. Yeni ve gelişen oyuncu animasyonları sayesinde artık maçlar çok daha gerçekçi. Üstelik oyun motorunda da ciddi geliştirmeler yapılmış durumda. Oyunda savunma yapma noktasında yapay zekâ yardımı ile özel taktikler geliştirilebilir.

Oyuncuların oyunu için hareketlerinde de daha gerçekçi değişiklikler yapılmış. Top kontrolü, çalımlar ya da vuruşların PES 2017 ile birlikte daha gerçekçi.

Oyunda en büyük sorun ise oyuna eklenen online oyunlarda yaşanıyor. Öyle ki maç yapma sırasında hızlı bir bağlantı gerektiği gibi iki oyuncu arasında bağlantının iyi kurulamaması lag yaratıyor. PES 2017 için bugüne kadar yapılan en büyük eleştiri online oyunlar bölümünün iyi bir performans sunamaması.