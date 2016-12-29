Pegasus'tan yüzde 50 indirim kampanyası

Pegasus'un yılbaşı kampanyası ile tüm hatlarda ikinci yolcu yüzde 50 indirim ile uçabilecek.

Güncellenme 29 Aralık 2016 15:07

Pegasus Hava Yolları yılbaşı kampanyası kapsamında tüm hatlarda ikinci kişinin yüzde 50 indirimli uçabileceği biletleri satışa çıkardı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin, tüm hatlarda geçerli olan yılbaşı kampanyasında, biletlerini 31 Aralık'a kadar alanlar, 7 Şubat-22 Haziran 2017 tarihleri arasında ikinci yolcunun biletine yüzde 50 indirimle sahip olabilecek.

Kampanyanın biletleri www.flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamalarından satın alınabilecek. Pegasus'un sefer bilgilerine ve kampanya detaylarına www.flypgs.com/kampanyalar/yilbasi-kampanyasi üzerinden ulaşılabilecek. Yolcular flypgs.com'da yer alan Etkinlik Takvimi ile gidecekleri yerde gerçekleştirilen tüm etkinliklere ulaşabilmekte.

Pegasus, kampanyayı, klişeleşmiş yılbaşı hediyeleri yerine seyahat hediye etmeye yönlendiren reklam filmiyle duyurdu.

AA