Patlama Sırası Galaxy S6 Edge’de

Dünya genelinde pek çok farklı telefon modeli patlama haberleriyle gündeme gelirken yeni patlayan telefon Samsung Galaxy S6 Edge oldu.

Güncellenme 22 Aralık 2016 17:35

Son dönemlerde sebepsiz bir şekilde patlamaya devam eden telefonlar kullanıcılarda tedirginlik yaratıyor. Öyle ki pek çok farklı patlama olayları dünyanın farklı bölgelerinden paylaşılırken bu patlama olaylarında kullanıcıların çok az yaralanmalar ile olayı atlaması dahi sevindirici bir gelişme olarak görülüyor.

Özellikle yaz aylarında Galaxy Note 7 ile başlayan ve dünya genelinde büyük bir dikkat çeken patlamalar, Note 7 sonrasında pek çok farklı modelde de görüldü. Yapılan son paylaşımlarda ise Samsung tarafından üretilen bir diğer önemli model Galaxy S6 Edge modelinin patladığı belirtildi.

Bu patlama ile böyle telefonda ciddi hasar oluşurken telefon kullanılamaz hale geldi. Kullanıcı tarafından yapılan açıklamalar da oldukça dikkat çekerken özellikle son dönemlerde telefonların patlamaya başlamasının ardından kullanıcının bu durumdan tedirgin olduğu ve geceleri yatarken telefonu farklı bir odada bıraktığı belirtildi. Sabah kalktığında telefonunun patlamış halde olduğunu gören kullanıcı patlayan telefon ile ilgili resimleri çekerek paylaşırken telefonun üzerinde bulunduğu masaya dahi zarar vermesi dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan bu patlama olayı sonrasında Samsung'un olayla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı da oldukça merak ediliyor. Zira patlamalar nedeniyle ciddi bir zorlu süreçten geçen Samsung’un benzer bir olay karşınsıdan nasıl bir karşılık vereceği önemli.