Paris'te polise saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te polise yönelik silahlı bir saldırı gerçekleştiği bildirildi. İki polisten birisi hayatını kaybetti, birisi de ağır yaralandı.

Güncellenme 21 Nisan 2017 10:36

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yönelik bir saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Valilik, saldırıda yaralanan iki polisten birinin yaşamını yitirdiğini, diğer polisin durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

Saldırgan polis otomobilini taradı

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henri Brandet saldırı ile ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Sözcü, saldırganın aracını park ettikten sonra otomatik bir silahla caddedeki polis otomobilini tarayarak içindeki polisin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Bu kişinin daha sonra kaçmaya çalışırken de iki polise ateş açarak yaraladığını kaydeden Brandet, diğer polislerin verdiği karşılıkla saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Yaralı polislerden birisinin durumun ağır olduğunu kaydeden Brandet, “Polisler, saldırıda özellikle bilinçli olarak hedef alınmıştır.“ dedi.

Hollande: İlk bilgiler, olayın bir terörist eylem olduğuna işaret ediyor

Başbakan Bernard Cazeneuve ile Elysee Sarayı'nda yaptığı toplantının ardından, basına bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, olayda bir polisin hayatını kaybettiğini, iki polisin yaralandığını, saldırganın ise vurularak, öldürüldüğünü belirtti.

Olayın ardından bölgenin güvenlik koridoruna alındığını ve bölgedeki insanların tahliye edildiğini anlatan Hollande, "Olayla ilgili ilk bilgiler, olayın bir terörist eylem olduğuna işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Paris Savcılığı Terör Ofisi'nin konuyla ilgili soruşturma başlattığını aktaran Hollande, saldırganın amacı konusunda ve saldırgana yardım eden kişiler olup olmadığı yönünde, araştırma yapıldığını vurguladı.

Ülkedeki bütün güvenlik birimlerinin birlik içinde hareket ettiğine işaret eden Hollande, cumhurbaşkanı seçimi süreci içerinde bulunulduğu için aşırı ölçüde dikkatli olduklarını kaydetti.

"Güvenliğimiz tehlikede" diyen Hollande, güvenlik görevlilerinin görevlerini yapmaları için herkesin elinden gelen desteği vermesini istedi.