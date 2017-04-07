Pancar suyu ile zayıflamak mümkün

Akşam yemeklerinde tüketilecek olan pancar detoksunun, sağlıklı kilo vermeye destek olduğu belirtildi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 19:26

Ispanakgiller ailesinden olan pancarın antioksidan açısından zengin olduğunu belirten Diyetisyen Keservuran, akşam yapılacak ‘pancar detoksu’nun vücuttaki toksinleri atmada ve kilo vermede yardımcı olduğunu söyledi.

Pancarın yeşil yapraklarının demir, A ve C vitamini deposu olduğunu belirten Beslenme-Diyet Uzmanı Gizem Keservuran, yumru kısmının ise folik asit, manganez, potasyum ve lif kaynağı olduğunu aktardı.



Pancarın yıllarca karaciğer detoksunda kullanıldığını dile getiren uzman, “Aynı zengin içeriği ile karaciğerin detoks kapasitesini arttırır. Pancardaki kalori oranı çok düşük olduğu gibi yüksek oranda lif içerir. Bu da kilo aldıran yiyecekleri daha az tüketmenizi sağlar. Pancar glutatyon peroksidaz enzimini içerir ve bu enzim, beyaz kan hücrelerinin artmasını sağlar. Aynı zamanda da amino asitlerden glutaminin de zengin kaynağıdır” dedi.



Kilo vermeye çalışanlar için özellikle pancar ile hazırlanan detoksun, ihtiyaç duyulan enerjiyi ve tokluk hissini verdiğini aktaran Keservuran, pancarın bağırsakların da doğru çalışmasını sağlayarak zayıflama sürecinde yararlı olduğunu kaydetti.



PANCAR MI, PANCAR SUYU MU?



1 Pancarın yaklaşık 8 mg şeker içerdiğini vurgulayan Keservuran, “Bu da zayıflamak isteyenler için istenmeyen bir durum. Fakat pancarın suyu sıkıldığında şeker/karbonhidrat posa kısmında kalır ve süzülmez. Bu nedenle pancar suyu şekersiz ve bol lifli içeriği ile (2.3gr) tok tutarken bağırsakları da maksimum düzeyde çalıştırır. Ayrıca içeriğindeki B1, B2, B3 ve B6 vitaminleri ile birlikte demir ve karoten açısından da zengindir” diye konuştu.

ANCAR SUYU İLE AKŞAM DETOKSU TARİFİ



“Doğru bağırsak florasına sahip değilseniz ne yaparsanız yapın kilo veremezsiniz. Ya da tehlike sınırında kilo verirsiniz” ifadesini kullanan Keservuran, bu nedenle ilk yapılması gerekenlerden birinin de bağırsak florasını dengelemek olduğuna vurgu yaptı.



Keservuran, pancarla akşam detoksunun nasıl hazırlanacağını ve nasıl kullanılacağını şöyle anlattı:



• 3 adet taze pancar (sert, yuvarlak, lekesiz ve yoğun kırmızı renkte olanları tercih edin).

• Probiyotik (100 ml).

Hazırlanışı: 3 adet pancarı yıkadıktan sonra 4 parçaya bölün ve meyve sıkacağında sıkın. Posasını tekrar sıkmayın. Çıkardığınız pancar suyuna 1 ölçek (1 tatlı kaşığı) Probiyotik ekleyin ve hafifçe karıştırın. Bunu her akşam yemeği öncesinde veya yemek sırasında için. Yemeği az yiyeceğiniz gibi sindirim sisteminiz de düzene girecek ve kilo vermeniz hızlanacaktır.”

NTV