Pakistan 1,5 milyon Afgan mülteci için süre verdi
Pakistan yönetimi ülke sınırları içinde bulunan 1,5 milyon Afganistanlı mültecinin ülkeyi terketmeleri için yıl sonuna kadar süre tanıdığını söyledi.
Pakistan, 1,5 milyon kayıtlı Afgan mültecinin ülkeden ayrılmaları için tanıdığı süreyi yıl sonuna kadar uzattı.
Enformasyon Bakanı Meryem Aurangzeb yaptığı açıklamada, Afgan mülteciler için tanınan sürenin aralık ayı sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini belirtti.
Farklı bir vize rejimine geçilecek
Aurangzeb, sınır bölgesinde Afganistan'dan Pakistan'a geçişleri kontrol etmek amacıyla yeni bir vize rejiminin de uygulanacağını vurguladı.
Afganistan'dan Pakistan'a ilk mülteci akını, Sovyetler Birliği'nin işgalinden sonra yaşanmıştı. 1980'lerin başında ülkelerinden kaçan milyonlarca Afgan, Pakistan'a sığınmıştı. 1990'lardaki iç savaş sırasında da Afganlar kitleler halinde Pakistan'a kaçmıştı.
AA