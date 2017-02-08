Pakistan 1,5 milyon Afgan mülteci için süre verdi

Pakistan yönetimi ülke sınırları içinde bulunan 1,5 milyon Afganistanlı mültecinin ülkeyi terketmeleri için yıl sonuna kadar süre tanıdığını söyledi.

Güncellenme 08 Şubat 2017 11:09