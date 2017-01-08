Oyun Dizüstü Bilgisayarları CES 2017'e Damga Vurdu

Nvidia ve Intel tarafından geliştirilen yeni teknolojiler bilgisayar üreticilerini de daha iyi dizüstü bilgisayarlar üretmeye zorluyor.

Güncellenme 08 Ocak 2017 19:20

Oyun dizüstü bilgisayarları eski yıllarda çok ilgi görmese de artık oyun severlerin vazgeçilmez cihazları arasında. Eski dönemlerdeki bilgisayarlar daha kötü performansa ve daha az esnekliğe sahip olsa da masaüstü oyun teçhizatlarına kıyasla çok daha pahalıydı. Daha da önemlisi, çoğu bilgisayar büyük kasalara ve kötü tasarımlara sahipti. Fakat artık sektörde şartlar değişti.

Oyun Dizüstüleri Gelişiyor!

Son birkaç yıldır oyuncuların oyun makineleri dizüstü bilgisayarlar oldu. Özelikle CES 2017'de bu değişim net bir şekilde görüldü. Bu yıl yapılan tanıtımlarda evrimin bir sonraki adımına şahit olduk ve daha iyi performansa sahip, daha ince, daha hoş görünen oyun dizüstü bilgisayarları tanıtıldı.

CES 2017’de Neler Tanıtıldı?

CES 2017’de yapılan tanıtımlarda pek çok farklı marka tanıtım yaptı.

Dell Inspiron 15 7000

Dell, Inspiron 15 7000 ile piyasaya giriş yaptı. Standart Inspiron dizüstü bilgisayarlara göre daha gelişmiş olan versiyon yedinci nesil Intel CPU'lara ve yeni Nvidia GeForce 1050 GPU'ya sahip. Tasarımda ise iyileştirmeler yapıldı. Üstelik sadece 799 Dolar.

Samsung Odyssey.

Samsung cephesinde ise ilk kez özel oyun ürünü Odyssey tanıtıldı. Bu iki modelin dışında dikkat çeken diğer model ise şöyle Razer Projesi Valerie.