Otomotiv Türkiye'nin İtici Gücü Olmaya Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen özel bir toplantıya katılan Maliye Bakanı Naci Akbal otomobil yetkili satıcıları ile bir araya geldi.

Güncellenme 06 Nisan 2017 18:14

Özellikle 2017'nin ilk çeyreğinde otomobil ihracatının beklenenin üstünde olmasının çok önemli olduğunu belirten bakan ekonomik büyümeye de otomotiv sektörünün bu sayede çok olumlu katkılar sağladığını söyledi. Özellikle son dönemlerde otomotiv alanında yaşanan gelişmeler Türkiye'deki ekonomik durumu da oldukça cazip hale getiriyor. Bu açıdan bakıldığında yapılacak yeni gelişmeler ile birlikte Türkiye'nin otomotiv sektörünün ekonomi alanında en büyük itici güçlerden birisi olmasının hedeflendiği belirtildi.

Türkiye ekonomisi içerisinde otomotiv sektörünün gün geçtikçe daha etkili bir hale geldiğini söyleyen Naci Akbal önümüzdeki dönemlerde yapılacak gelişmeler ile birlikte bu konuda çok daha etkin bir hale gelebileceğini söyledi. Üstelik sanayi içerisindeki istihdama doğrudan yüzde 4 dolaylı olarak ise yüzde 15 katkı sağlayan otomotiv sektörü ekonomi için bu konuda oldukça cazip bir seçenek yaratıyor.

2016 otomotiv ile ilgili değerlendirmelerde ülke genelinde yapılan ihracatların 116. 8'inin Otomotiv sektörünün katkılarıyla olduğunu söyledi. Özellikle Türkiye'de yapılan otomotiv üretimlerinin yüzde 75 oranında ihracat edildiğinde hatırlatan bakan tüm bu rakamlara bakıldığında otomotiv sektörünün Türkiye için ne kadar önemli olduğunun net bir şekilde görülebileceğini söyledi.