Otomotiv Sektörü Yeni Bakanlık İstiyor

Otomotiv yetkili satıcıları Derneği Başkanı Alp Gülan yapılan toplantıda önemli mesajlar verdi.

Güncellenme 06 Nisan 2017 17:12

Özellikle otomotiv sektörünün Türkiye pazarı için son dönemlerde giderek daha da önemli hale geldiğini söyleyen Başkan bu konuda devletinde gerekli desteği vermesi gerektiğini söyledi. Özellikle otomotiv sektörünün şu anda 7 ayrı bakanlık ile çalıştığını ve bu durumun bürokratik açıdan ciddi engeller teşkil ettiğini söyleyen Başkan bu konuda beklentilerin farklı olduğunu söyledi. Özellikle otomotiv için ayrı bir Müsteşarlığın ya da ayrı bir Bakanlığın kurulmasının gerektiğini söyleyen Başkan Alp Gülan bu konuda gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi.

Toplantıda 2016 yılındaki Otomotiv sektörünün mevcut durumu da değerlendirilirken son rakamlar ve istatistiklere göre otomotiv sektörünün başarılı bir yılı geride bıraktığı belirtildi. Bu bakımdan önümüzdeki yıllarda bu gelişmenin artması hem otomotiv sektörünün gelişmesi hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması adına bazı çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi. Özellikle ayrı bir Bakanlığın açılacak olması otomotiv sektöründeki çalışmaları çok daha hızlandıracak. Bunun önemi üzerinde durulan toplantı oldukça verimli geçerken bu konuda gözler resmi kurumlara çevrildi.

Özellikle piyasadaki bu beklentilere herhangi bir yanıtın gelip gelmeyeceği ve ayrı bir Bakanlığın oluşturup oluşturmayacağı da oldukça merak edilmeye başlandı. Özellikle gerçekleştirilen toplantılarına pek çok farklı bakanın katılması ve otomotiv sektörüne yönelik önemli mesajların verilmesi bu konuda farklı çalışmaların yapılacağını da ilk sinyallerini verdi.