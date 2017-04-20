Otomobil Sektöründe Türkiye

Otomobil sektöründe 17. sıraya gelerek bir basamak daha atlayan Türkiye, sadece hafif ticari değil otomobil üretim merkezi de oldu.

Güncellenme 20 Nisan 2017 22:51

Sadece hafif ticari araçların yanı sıra otomobilde de önemli bir üretim merkezi haline gelen Türkiye, 2016 yılında otomobil üretiminde bir basamak daha atlayarak 17’inci sıraya adını yazdırdı. İçerisinde olduğumuz yılın ilk çeyrek kısmında Türkiye’nin artık otomobilci olduğunu gözler önüne seriyor.

Otomotiv Sanayi Derneğinin sunmuş olduğu verilere göre, bu yılın ilk üç ayında ülkemizdeki toplam üretim 424 bin adet, otomobil üretimi ise 300 bin adet oldu. Toplam üretim yüzde 23, otomobil üretimi ise yüzde 44 oranında artış gösterdi. Bunun yanı sıra otomotiv ihracatında adet bazına göre yüzde 33 artış sağlanırken, otomobil ihracatındaki artış ise yüzde 60’a çıktı. Toplam ihracat 355 bin adet, otomobil ihracatı ise 255 bin adet olarak gerçekleşti. Bu otomotiv ihracatı sektöründeki yapılan liderlik yarışı hız kesmeden devam ediyor. Otomotiv ihracatı yapan firmalar arasındaki liderlik her ay el değiştirse de Mart ayında birince Oyak Renault oldu. Oyak Renault, 79 bin 277 adet ile liderlik koltuğuna oturdu. Geçtiğimiz ayın birincisi ise 79 bin 531 adet ile Tofaş, bu ay ise ikinci sırada yer aldı. Bu yıla lider başlayan Ford Otosan ise 75 bin 551 adet ile üçüncü sırada kendisine yer buldu. Hyundai Assan ise 51 adet ile dördüncü sıradaki yerini korumakta ısrarcı gibi görünüyor.