Otomatik BES'te maaş kesintileri ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaş kademeli şekilde otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilecek. Peki, maaş kesintileri ne kadar olacak?

Güncellenme 12 Nisan 2017 12:29

Bireysel Emeklilk Sitemi'nde (BES) 2017 yılının başından bu yana otomatik katılım uygulaması başladı. Peki, milyonlarca vatandaşın dahil edileceği sistemde maaşlardan ne kadarlık bir kesinti yapılacak? Hangi çalışan ne kadar birikim yapmak zorunda olacak?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) kalıcı hale getirebilmek ve vatandaşları birikim yapmaya teşvik etmek maksadıyla başlatılan otomatik katılım sistemi kademeli bir şekilde evam ediyor. Özel sektör çalışanlarının da dahil edileceği sistemde haal daha birçok soru iişareti bulunuyor. En çok merak edilen soruların başında da vatandaşların maaşlarından ne kadarlık bir kesinti yapılacağı.

Yaklaşık 2,5 milyonu memur, 1,5 milyonu özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 4 milyon kişi 1 Nisan'dan itibaren BES'e dahil edilerek birikim yapmaya başladı.

Prime esas kazancın yüzde 3'ü kadar kesinti bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Bu kapsamda BES'e dahil edilen vatandaşlardan en düşük kesinti 53 lira, en yüksek 340 lira şeklinde yapılacak.