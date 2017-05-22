Otobüs arızalandı, kutlamalar geç başladı

THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe'nin kutlama programı, üstü açık otobüsün arızalanması dolayısıyla 1.5 saat gecikmeli başladı.

Güncellenme 22 Mayıs 2017 21:37

Ülker Sports Arena'da medya gününde basın mensuplarıyla buluşan sarı-lacivertli takımı Bağdat Caddesi'nde taraftarlarla buluşmaya götürecek üstü açık otobüs, yarım saat gecikmeli olarak 19.30 salona geldi.

Sarı-lacivertli basketbolcular ve teknik heyet üstü açık otobüse bindikten sonra, araç teknik bir arıza yaşadı. Arızanın giderilmesi için yaklaşık 1 saat uğraşan yetkililer, otobüsü çalıştırmayı başaramadı. Bunun üzerine sarı-lacivertli takımın üstü kapalı otobüsü basketbolcuları ve teknik heyeti alarak Ülker Sports Arena'dan Bağdat Caddesi'ne 1.5 saat gecikmeli hareket etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar takım otobüsüne kendi araçlarıyla eşlik etti. Otobüsün en önünde dün kazanılan THY Avrupa Ligi kupası yer aldı.

Kutlamalar Bağdat Caddesi'nde devam edecek.

NTV