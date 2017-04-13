Otobandan geçmeye çalışan yayanın üzerinden 4 araç geçti

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Ankara istikametinde yaşanan kazada 4 araç karşıdan karşıya geçmek isteyen yayanın üzerinden geçti.

Güncellenme 13 Nisan 2017 09:11

Cumhuriyet'in haberine göre; kaza saat 06.45 sıralarında TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Ankara istikametinde meydana geldi.

TEM otoyolunu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye 34 FT 2202 plakalı otomobil çarptı.

Peşinden gelen 3 otomobil daha yayanın üzerinden geçti. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.



4 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekipleri kazaya karışan sürücüleri gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazaya karışan 4 otomobilde ise şans eseri yaralanan olmadı. Otomobiller çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.