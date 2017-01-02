Otizmli genç milyonda bir görülen müzik yeteneğine sahip

17 yaşındaki otizmli genç Yıldırım Beyazıt Yakar, bir kez duyduğu notayı hemen çalabiliyor. Yakar'ın en büyük hayali sanatçılarla sahneye çıkmak.

Güncellenme 02 Ocak 2017 21:25

Bir kez duyduğu notayı hemen çalabiliyor. Yani, milyonda bir görülen müzik kulağına sahip. Ayrıca tarihi eser çizimlerinden oluşan kara kalem resimleri birçok kez sergilendi. 17 yaşındaki otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar'ın en büyük hayali ise sanatçılarla sahneye çıkmak.

Yıldırım Beyazıt Yakar, otizmli bir ressam ve müzisyen. Milyonda bir görülen müzik kulağına sahip olan Yakar'ın, bir şarkıyı çalabilmesi için notayı bir kere duyması yeterli. Resim alanında da başarılı olan Yakar'ın kara kalem çalışmalarından oluşan tarihi eser çizimleri de birçok kez sergilendi. Yakar, bu özellikleriyle Kanada'da düzenlenen Dünya Otizm Festivali'nde performans alanında ikincilik ödülüne layık görüldü.

Annesi Meryem Yıldız'ın boş bakışlarını ve sessizliğini fark etmesi üzerine 1 yaşında özel eğitime başlayan Yakar'a, 2,5 yaşına geldiğinde otizm teşhisi konuldu.

ERKEN YAŞTA VERİLEN EĞİTİMİN AVANTAJINI YAŞIYOR

Yakar, erken yaştaki eğitiminin etkisiyle 5 yaşında konuşmaya başladı, 8 yaşına geldiğinde ise gök gürültüsü ve bulutlardan korkup panik yaşayınca doktor önerisiyle müziğe yönlendirildi.

Bağlama çalarak müzikle tanışan Yakar'ın yeteneği kısa sürede keşfedildi. Bir kez duyduğu notayı hemen çalıp söyleyen Yakar, özel bağlama derslerinin ardından 2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğündeki (İSEM) Şükrü Sürmen Bağımsız Yaşam Akademisi ve Sosyal Gelişim Merkezine gitmeye başladı.

Burada kara kalem resim yapan ve müzik eğitimine devam eden Yakar, merkezin İSEMX Müzik Grubu'nda hem bağlama çalıyor hem de şarkı söylüyor. Merkezde, stüdyo kayıtları için kullanılan müzik programını da öğrenen Yakar, şarkılar hazırlıyor.

Müzik çalışmalarının yanında otizmli ressam olarak da tanınan Yakar, şimdiye kadar 5 kişisel resim sergisi açtı. Yakar'ın kara kalem çalışmaları arasında camiler ve minareler ilgi görüyor.

ORHAN ÖLMEZ GİBİ SANATÇI OLMAK, ORHAN GENCEBAY İLE SAHNEYE ÇIKMAK...

Yakar, ilk ve ortaokulu bitirdikten sonra liseyi dışarıdan okuduğunu, bağlamanın yanında gitar, kanun, ud ve tambur çalabildiğini söyledi. Aynı zamanda şarkı da söylediğini belirten Yakar, "Ben eğitim almadan bunları yapıyorum. Annem beni müziğe ve resme yönlendirdi. Küçük yaştan beri resim çiziyorum ve müzikle uğraşıyorum. Türküleri, notalı ve notasız çalıyorum. Burada müzik üretim programında müzik yapıyorum. Konserlerimiz oluyor. Çarşamba ve cuma günleri prova yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda beste yapacağım. Herkesten destek bekliyorum. En büyük hayalim, Orhan Ölmez, Kubat, Mustafa Ceceli gibi müzisyen olmak. Kubat, Mustafa Ceceli, Zara, Sezen Aksu, Orhan Gencebay gibi sanatçılarla sahne almak istiyorum. En büyük hayalim sahnelere çıkmak. Hedefim resim çizen ve müzik yapan bir sanatçı olmak" diye konuştu.

NTV