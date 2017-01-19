Otele çığ düştü: Çok sayıda ölü var

Art arda gelen depremlerle sarsılan İtalya'nın Pescara bölgesine bir otelin üzerine çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme 19 Ocak 2017 11:14

İtalya’nın orta kesimlerinde son günlerde ard arda meydana gelen depremlerin etkisiyle meydana gelen çığ sonucu Pescara bölgesindeki Gran Sasso dağının eteklerinde bulunan bir otel çığ altında kaldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, İngiliz turistlerin tercih ettiği kayak merkezinde Rigopiano på Gran Sasso adlı otelin 27 müşterisi ve personelinin tümüyle çığ altında kaldığı ve ulaşılmakta zorluk çekildiği belirtiliyor.

Reuters, İtalyan medyasına dayandırdığı haberinde, çığ altında kalan otelde 30'dan fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Pescara Bölge Valisi Antonio Di Marco kurtarma ekiplerinin çığ bölgesine gönderildiğini, meydana gelen çığ sonucu kayıpların artmasından korkulduğunu açıkladı.

CNN Türk