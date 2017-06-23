Uygun'un, Ankara ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Güncellenme 23 Haziran 2017 22:19

Osmanlıspor ile Bülent Uygun, prensip anlaşmasına varmış ancak son anda vazgeçilmiş ve imzalar atılamamıştı. Uygun ile Osmanlıspor yöneticileri arasındaki bu kriz aşıldı ve Osmanlıspor'un yeni hocası Bülent Uygun oldu.

Bülent Uygun ile Osmanlıspor yöneticileri bir süredir görüşme halindeydi. Prensip anlaşmasına varılırken son anda vazgeçilmiş ve sözleşme imzalanamamıştı. Uygun ile Osmanlısporlu yöneticiler arasında yaşanan bu kriz aşıldı ve Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un yeni hocası Bülent Uygun oldu.



Uygun'un, Ankara ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.



Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Bülent Yurtgüven, bu anlaşmanın ardından, "Bülent Uygun hocamız kulübümüze hayırlı olsun" dedi.



Bülent Uygun ise şunları söyledi:



"Biz ekip olarak Allah'tan isteriz verirse yüceliğidir, vermezse kismetimiz değildir, olmaz ise hakkımız değildir. Bugün itibariyle Osmanlıspor ile anlaşmış bulunmaktayız.

Bu birlikteliğin uzun yıllar sürmesi, başarılarla geçmesi tek dileğimizdir. Kurumsal yapı itibariyle sistem oluşumu, futbol kadrosuyla birçok başarıya imza atabileceğimiz bir kadronun başına teknik ekip olarak geçmiş bulunmaktayız.



Ekibimde Sefer Yılmaz, Toprak Kırtoğlu, Ömer Faruk Mahir, Özden Öngün ve kulüp bünyesinden beraber çalışacağımız Kondisyoner Thomas Klimmack, Scooting ekip başı olarak da Tayfun Türkmen kardeşimle beraber Osmanlıspor kulübümüze kurumsal yapısı içerisinde birlikte ekip halinde çalışacağız.



Kulüp başkanımızla yapılan görüşmeler sonucunda hiçbir futbolcumuzu bırakmadan yolumuza devam etme kararı aldık.



Takviye olarak takıma hizmet edebilecek 3 futbolcuyu transfer yapmayı planladık. Takım oyun mantalitesi sistem anlatımlar söylemlerimiz ve uygulamalarımız oyun fıtratımıza uygun düşünsel bazdaki yapmak istediğimiz taktikleri oyun planlarımızı çok çalışarak takımıza benimsetme ana ilkemiz olacaktır.



Sezon başı kamplarını bundan önce yurt dışında geçiren takımımız, bu sezon başı kampını Türkiye'de yaparak sezon hazırlıklarımız 2 etaplı olacaktır. Tüm Osmanlıspor camiasına bizlere hayırlı olsun.



Dualarınızı eksik etmeyin. Biz inanarak istekle inançla çalışacağız, oyun mantalitemizi sistemimizi kazanma arzumuzu sahaya yansıtıp takımımızı yöneticilerimiz, futbolcu kardeşlerimiz değerli taraftarlarımızın destekleriyle hep beraber hak ettiği yerlere çıkaracağız. Allah mücadelemizi mübarek takımımıza başarı nasip eylesin."



Teknik direktörlük kariyerine 2005 yılında Sivasspor ile başlayan Uygun, bu ekibin ardından sırasıyla Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm-Salal takımlarını çalıştırmıştı. Deneyimli hoca, son olarak yeniden Gaziantepspor'a dönmüş ve Antep ekibinin küme düşmesinin ardından görevden ayrılmıştı.

Kaynak: Fanatik