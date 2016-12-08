Osmanlıspor'dan tarihi başarı!

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Osmanlıspor, L Grubu’nun son maçında Zürih’i de yenerek adını lider olarak ikinci tura yazdırdı.

Güncellenme 08 Aralık 2016 21:21

UEFA Avrupa Ligi L Grubu son hafta maçında Osmanlıspor, İsviçre 2. Lig ekibi Zürih'i kouk etti. Rakibini Delarge ve Erdal'ın golleriye 2-0 mağlup eden temsilcimiz tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde ikinci tura yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmasının ikinci devresi ne Osmanlıspor baskılı başladı. Zürih kalesinde üst üste pozisyonlar bulan temsilcimiz aradığı golü 73. dakikada buldu.



Osmanlıspor’da Dzon Delarge takımını öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra Kongolu futbolcu oyundan çıkarak yerini Umar Aminu'ya bıraktı.



Mücadelenin son dakikalarında sahneye çıkan Erdal maçın skorunu tayin etti. Başarılı futbolcu attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Osmanlıspor sahadan 2-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Aynı zamanda temsilcimiz Osmanlıspor L Grubu’nu 10 puanla zirvede tamamladı.