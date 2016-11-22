Osmanlıspor, Steaua Bükreş maçına çıkmak için hazır

Osmanlıspor, 24 Kasım Perşembe günü Steaua Bükreş'le deplasmanda gerçekleştireceği karşılaşma için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Güncellenme 22 Kasım 2016 16:44

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda, 24 Kasım Perşembe günü deplasmanda Romanya'nın Steaua Bükreş takımı ile oynayacağı karşılaşmanını hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpte yapılan açıklamada, Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen idmanın 1,5 saat sürdüğü bildirildi.

İdmana, sakatlıkları süren Engin Bekdemir ve Tugay Kacar katılmadığı, Aminu Umar, Lukasz Szukala ve Koray Altınay'ın ise takımla birlikte koşu yaptıkları ifade edildi.

Antrenmana, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılı futbolcuların egzersiz lastikleri ile idmanı sürdürdüğü belirtildi. 2 grup halinde dönüşümlü olarak pas çalışması yaptığı bildirilen futbolcuların yarı sahadaki taktik idmanı ile çalışmayı sonlandırdıkları kaydedildi.

Osmanlıspor kafilesi antrenmanın ardından özel bir uçakla saat 14.00'te Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket etti.

AA