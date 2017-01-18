Osmanlıspor, Gaziantepspor'la deplasmanda karşılaşacak
Osmanlıspor kupanın 5. haftasının maçının yarınki deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşarak gruptan çıkabilmek için mücadele edecek.
Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak.
Grupta 9 puan ve averajla lider durumda bulunan başkent ekibi, rakibi karşısında son 16 turuna yükselmeyi garantilemeye çalışacak.
A Grubu'nda 6 puanla üçüncü sırada yer alan Gaziantepspor ise son hafta maçları öncesi gruptan çıkma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Gaziantep Arena'da saat 16.00'da başlayacak müsabakada, hakem Çağatay Şahan düdük çalacak.
Ankara'da yapılan ilk maçta Osmanlıspor, rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.
AA