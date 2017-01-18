Osmanlıspor, Gaziantepspor'la deplasmanda karşılaşacak

Osmanlıspor kupanın 5. haftasının maçının yarınki deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşarak gruptan çıkabilmek için mücadele edecek.

Güncellenme 18 Ocak 2017 10:53