Osmaniye'de fabrikada yaşanan gaz sızıntısında 3 işçi öldü

Osmaniye'de bir fabrikada gaz sızıntısı nedeniyle 3 işci hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen 11 kişi ise tedavi altına alındı.

Güncellenme 07 Nisan 2017 20:03

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir metalurji fabrikasındaki karbon silosunda bakım yapan işçiler karbonmonoksit gazına maruz kaldı.

Gazdan etkilenen Mustafa Köprü, Mustafa Özsoy ve Murat Güçlüer isimli işçiler yaşamını yitirdi. Fenalaşan 11 işçi de Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; bir işçinin taburcu edildiği, 10 işçinin ise tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlk gelen bilgiler, demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiği yönündeydi.

NTV