Ortaköy'deki terör saldırısında yaralananların tedavisi sürüyor
İstanbul Beşiktaş'taki ünlü gece kulübü Reina'da düzenlenen silahlı terör saldırısında yaralanan 46 kişinin çeşitli hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında yaralananlardan 46 kişinin hastanelerdeki tedavisine devam ediliyor.
Valilikten edinilen bilgiye göre, Ortaköy'de bir eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor.
Sağlık durumu iyi olan yaralılar taburcu edildi
Sağlık durumu iyi olanlar hastanelerden taburcu edilirken, 46 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
AA