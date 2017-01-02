Ortaköy saldırısındaki zanlının fotoğrafı yayımlandı

İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya saldırı düzenleyen DAEŞ'li teröristin fotoğrafı yayımlandı.

Güncellenme 02 Ocak 2017 16:24

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya terör saldırısı gerçekleştiren zanlının fotoğrafı dağıtıldı.

Reina adlı gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen terör saldırısında 27'si yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Vahşi saldırıyı DAEŞ üstlendi

Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 65 kişi de yaralanmıştı.

DAEŞ'in üstlendiği saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alınmıştı.

NTV