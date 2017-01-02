Ortaköy saldırısında ölenlerin kimlikleri belli oluyor

İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor.

Güncellenme 02 Ocak 2017 14:38

İstanbul Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'da düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 65 kişi yaralandı. Saldırı sonrası terörist kaçtı. Güvenlik güçleri teröristin peşinde. DHA ve İHA'nın geçtiği haberlere göre Reina'daki katliamda yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belli olmaya başladı.

İstanbul Ortaköy'de önceki gece eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 39 kişinin kimlikleri bir kişi haricinde tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen, biri Irak, 11'i Türk, biri ise hem Türk hem Belçika vatandaşı olan 13 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Otopsi işlemleri sona erip kimliği belirlenen 25 yabancı uyruklunun cenazesinin ise ailelerinin Türkiye'ye gelmesinin ardından bugün teslim edileceği belirtildi. Bunlardan 7'sinin Suudi Arabistan, 3'ünün Lübnan, 2'şer kişisinin Tunus, Hindistan, Fas, Ürdün ve Irak, birer kişisinin ise Kuveyt, Kanada, İsrail, Suriye ve Rusya Federasyonu vatandaşı olduğu belirlendi. Saldırıda yaşamını yitiren bir kişinin kimlik tespit çalışmaları ise sürüyor. Ajansların geçtiği haberlere göre katliam kurbanlarından kimliği belirlenenler şöyle:

POLİS MEMURU BURAK YILMAZ

İstanbul’un ünlü gece kulübü Reina’da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında polis memuru 21 yaşındaki Burak Yıldız’ın şehit olduğu haberi, Mersin’deki baba evine ateş düşürdü. Sabah saatlerinde şehit Burak Yıldız’ın merkez Toroslar İlçesi Atakent Mahallesi Cumhuriyet Evleri Konutları’nda bulunan Yıldız ailesinin evine giden Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, acı haberi verdi. Şehit Yıldız’ın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtilirken acı haberi alan anne Aslı Yıldız sinir krizleri geçirdi. Şehit annesi Aslı Yıldız’a, sağlık görevlileri müdahale etti. Haberi alan Burak Yıldız’ın yakınlarının akın ettiği eve bayrak asıldı.Bekar olan şehit polis Burak Yıldız’ın ağabeyi Murat Yıldız’ın da İstanbul’da polis memuru olarak görev yaptığı belirtildi. Polis Meslek Yüksekokulu’ndan 1.5 yıl önce mezun olan şehit polis Burak Yıldız’ın, 10 Aralık’ta Beşiktaş Vodafone Arena’da terör saldırısında şehit olan meslektaşları için Instagramda, "Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye konuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız. 20-21-22 ? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızdan gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak" paylaşmıştı.

GÜVENLİK AMİRİ FATİH ÇAKMAK

Ortaköy'deki terör saldırısında şehit düşen güvenlik amiri Fatih Çakmak 35 yaşındaydı ve kendi ekibiyle birlikte çalışıyordu. 10 Aralık’ta düzenlenen bombalı saldırı sırasında Vodafone Arena’da görevli olan Fatih Çakmak ölümden kıl payı kurtulmuştu. Yılbaşı gecesinde ise daha önce defalarca görev yaptığı Reina’daydı. Teröristin kurşunlarıyla ilk hayatını kaybedenlerden oldu. Çakmak, ünlü futbolcu Zinedine Zidane ile hatıra fotoğrafı çektirmişti.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HATİCE KARCILAR

Reina'daki silahlı saldırıda özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar da yaşamını yitirdi. Karcılar'ın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Erdek'e götürüldü. Hatice Karcılar'ın kısa süre önce Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası sosyal medya hesabında, "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" notunu paylaştığı görüldü.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ YUNUS GÖRMEK

Ortaköy'deki saldırıda yaşamını yitiren isimlerden biri de güvenlik görevlisi Yunus Görmek. Yunus Görmek’in cenazesi de yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

TURİZMCİ AYHAN ARIK KAPIDA HEDEF OLDU

Reina’daki yılbaşı eğlencesine yabancı uyruklu misafirleri getiren Turizm Şirketi çalışanı, Ayhan Arık kapıda beklerken teröristin ilk kurşunlarına hedef oldu. Eğlence mekanına turist getiren Arık'ın uzun yıllardır turizm şoförlüğü yaptığı öğrenildi. Ulaş ve Anıl isimli iki erkek çocuk babası olan Arık'ın cenazesi, Küçükköy Merkez Camii'nden kaldırıldı. Törende Arık'ın babası Davut Arık, eşi Özlem Arık, kardeşi Faruk Arık ve 2 oğlu taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Arık'ın ailesi, yakınları, iş arkadaşları ve komşuları katıldı. Ayakta durmakta zorlanan Ayhan Arık'ın eşi Özlem Arık komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Tabutun başına gelen oğulları Ulaş, Anıl ve kardeşi Faruk Arık, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Arık'ın küçük yeğeninin de amcasının tabutunu okşayıp asker selamı verdiği görüldü. Arık'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Yeşilyayla Mezarlığı'na defnedildi.

REİNA ÇALIŞANI KENAN KUTLUK

Ortaköy'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında kulübün garsonlarından Kenan Kutluk da hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Kutluk'tan geriye ise eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.

KAYIP LÜBNANLI BANKACININ SALDIRIDA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Terör saldırısının gerçekleştiği dakikalarda Reina’da bulunan 39 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem’e ulaşamayan yakınları, yaralıların kaldırıldığı hastaneleri gezdikten sonra akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na geldi. Kayıp müracaatında bulunan Mousallem’in yakınlarından DNA örneği alındı. Daha sonra kimlikleri belirlenemeyen cansız bedenlerin bulunduğu morga davet edilen yakınlar Mousallem’i teşhis etti. Yakınları ve konsolosluk görevlilerinin cenazesini yarın teslim alacakları öğrenildi.

MALİ MÜŞAVİR MUSTAFA KAYA

Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri de mali müşavir Mustafa Kaya.. Arkadaşları ile birlikte eğlenmek için Reina’ya gelen Kaya’nın cenazesi Kastamonu’ya götürüldü.İHA'nın haberine göre Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden isimlerden biri de Mustafa Sezgin Seymen. Yeni yıla nişanlısıyla birlikte giren Seymen’den geriye nişan fotoğrafları kaldı.

NİAŞNLI ÇİFTİ TERÖR AYIRDI

Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen’in 21 Mayıs’ta nişanlandığı öğrenildi. Gece kulübüne düğün hazırlığı yaptığı nişanlısıyla birlikte gittiği belirtilen Seymen’den geriye nişan fotoğrafları kaldı. Saldırıda Seymen’in nişanlısının ise yaralandığı iddia edildi.

IRAKLI ÖĞRENCİ JALAL ABBAS

İHA'nın haberine göre kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesi'nde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.

MESUT GÜRBÜZ TATİL İÇİN GELDİĞİ İSTANBUL'DA SALDIRI KURBANI OLDU

Ortaköy'de gece kulübünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden biri de 28 yaşındaki Mesut Gürbüz olduğu öğrenildi. Turizmci olan ve Almanya’da yaşayan Gürbüz’ün tatil için arkadaşlarıyla İstanbul’a geldiği öğrenildi. Arkadaşlarıyla gittiği gece kulübündeki saldırıda hayatını kaybeden Gürbüz’ün Almanya’da yaşadığı belirtildi. Eniştesinin Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesini teslim aldığı Gürbüz’ün yarın defnedilmek üzere memleketi Sivas’a gönderileceği öğrenildi.

3 LÜBNANLI YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Lübnanlıların sayısının 3'e çıktığı bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Heykel Müsellem ve Rita Şami'nin, Ortaköy semtinde gece kulübünde yapılan terör saldırısında hayatını kaybettiği aileleri tarafından açıklandı. Yerel basın, Rita Şami'nin Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aralarında milletvekili Estefan Düveyhi'nin kızı Büşra Düveyhi ile Francois Esmar, Nidal Bişravi, Melisa Papalordo'un yaralandığı da kaydedilmişti. Gün içinde, Lübnan vatandaşı İlyas Vardini'nin hayatını kaybettiği, dört Lübnanlının da yaralandığı açıklanmıştı. Müsellem ve Şami'nin isimleri ise yaralılar arasında yer almamıştı. AP haber ajansı ise Reina'daki saldırıda yaşamını yitiren İlyas Vardini'nin Beyrut'taki ailesiyle konuştu. Vardini'nin kız kardeşleri gözyaşları döktü. Vardini'nin kardeşi Charbel ise 26 yaşındaki ağabeyini terörizmin öldürdüğünü söyledi.

İSRAİLLİ GENÇ KIZ DA TERÖR KURBANI

Ortaköy'deki terör saldırısının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olay sırasında Reina'da olan İsrailli bir genç kadının öldüğü belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden İsrailli kadının adının Leanne Nasser olduğu açıklandı. Reuters, İsrailli Arap Nasser'in 19 yaşında olduğunu bildirdi. Nasser'in yanındaki üç arkadaşından biri olan Ruaa Mansour'un ise saldırıda yaralandığı bildirildi.

TÜRK ASILLI BELÇİKA VATANDAŞI

Belçika Dışişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenler arasında Türk asıllı bir Belçika vatandaşı da olduğunu duyurdu.

NTV