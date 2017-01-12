Ortaköy saldırganı hakkında "İstanbul'da saklanıyor" iddiası

Yılbaşı gecesi gece kulübü Reina'yı basarak 39 kişiyi katleden Abdulgadir Masharipov'un İstanbul'da bir hücre evinde saklandığı ileri sürülüyor.

Güncellenme 12 Ocak 2017 16:12

Saldırganın için sokağa çıkmadığı ve hala İstanbul’da bulunduğu iddia edildi.

Star gazetesinde yer alan habere göre, Reina saldırısı soruşturmasında, isminin Abdulgadir Masharipov olduğu iddia edilen saldırganla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Haberde, saldırganın yüz tanıma sistemi ve teknik takibe takılmamak için sokağa çıkmadığı, telefon veya internet kullanmayarak bir hücre evinde saklandığı öne sürüldü.

İstanbul’daki ünlü gece kulübü Reina’daki yılbaşı kutlaması sırasında içeriye silahla giren bir kişi, 39 kişiyi öldürmüş, 65 kişiyi ise yaralamıştı.

Sputnik Türkiye