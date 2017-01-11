"Ortaköy saldırganı Bağcılar Metro'da görüldü" iddiası

2017 yılbaşı gecesi Ortaköy'de gece kulübünde 39 kişiyi öldüren saldırganın Bağcılar Metro'da görüldüğü iddia edildi.

Güncellenme 11 Ocak 2017 19:28

Alınan ihbar üzerine inceleme başlatan güvenlik güçleri Bağcılar-Kirazlı metro hattını kapattı. Bölgeye sevk edilen özel harekat polislerinin arama çalışmaları sonrasında metro istasyonu yeniden kullanıma açıldı.

Reina saldırganı olduğu düşünülen şahıs ilk olarak Esenler Otogar metro durağında görüldü. Gri pantolon, siyah deri mont ve bordo kapşonlu olan kişinin ayağının aksadığı belirtildi. Buradan Bağcılar Kirazlı metrosuna binen şüpheliyi arama çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

1 kişi gözaltına alındı

Milliyet'te yer alan habere göre; güvenlik güçlerinin, şüphelinin Reina saldırganı olup olmadığını tespit etmek için kamera kayıtlarını incelediği belirtildi. Konuyla ilgili bir kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Atatürk Havalimanı'nda da teröristin bulunma ihtimaline karşılık güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Milliyet