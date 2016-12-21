Orijinal Chocolate, Çikolata Slim Aktarcı

Kolay alınan kilolar oldukça verilebiliyor. Bazıları metabolizma hızı çok yüksek olduğu için daha zayıf yapıdayken bazıları içinse devamlı dikkat etmek gerekebilmektir.

Güncellenme 21 Aralık 2016 19:17

Çok kolay alınan kilolar oldukça verilebiliyor. Bazıları metabolizma hızı çok yüksek olduğu için daha zayıf yapıdayken bazıları içinse devamlı dikkat etmek gerekebilmekte. Ayrıca metabolizma hızını da artıran takviyeler alınması ve hareket etmek gerekiyor. Toz kıvamındaki chocolate slim ürünü de bu noktada devreye giriyor. Gün içinde hareket etmeye çok zaman ayıramıyorsanız bu takviye ile metabolizma hızınızı doğal biçimde artırmanız mümkün. Kakao içeren bu ürün, açlık hissini de bastırarak daha hızlı biçimde vücudun çalışmasını sağlar. Kullanımı son derece kolay.

Karışım Nasıl Kullanılır?

Sabah öğünü yerine kullanılabilen Chocolate Slim, sütle birlikte alınıyor. Sütün az yağlı ya da yağsız olması önerilir. Ayrıca metabolizma özelliği ve ihtiyaç gereği kadınlar 2 ve erkekler de 3 kaşık kullanabilirler. Tabi kullanım talimatlarını da mutlaka dikkate almak gerekiyor. Buna göre bazen kendi durumuna göre farklı bir kullanımdan da yararlanabilirsiniz. Örneğin akşam öğünü olarak kullanmak ve gece başka bir takviye almamak gibi… Bu sayede bir şeyler atıştırma hissini de yok edebilirsiniz. Çünkü kakao ve diğer özler yeme isteğini bastırarak denge sağlıyor.

Kullanımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bazı uyarılara dikkat etmeniz ürünün yan etkilerinin meydana gelme olasılığını azaltır:

İlaç yerine kullanılmamalıdır.

Sadece bu ürünü alarak beslenmemeniz gerekir. Bir öğün kullandığınızda diğer öğünler normal günlük taze yiyeceklerden almalısınız.

Hamile, emziren kadınların bu ürünü kullanmaması önerilir. Tokluk hissi verdiği için sorunlara neden olabilir.

Hali hazırda kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, bu ürünü almamanız önerilir.

İlaç tedavisi görüyorsanız doktor kontrolsüz şekilde tüketmeyiniz.

Ürünü saklama şartları dahilinde kullanınız. Son kullanım tarihine dikkat ediniz.

Normal koşullarda yan etkisi yoktur ama beklenmeyen hallerde hemen yakınlardaki sağlık birimine ulaşınız.

Doğal Özler

Chocolate Slim içeriğinde çok sayıda doğal öz bulunur. Goji çileği, cia, kakao ve yeşil kahve içermektedir. Bu özler, vücudun yağ yakım hızının artmasında, daha hızlı bir metabolizma için fayda sağlayan maddelerdir. Özellikle yeşil işlenmemiş kahve özü bunda büyük oranda etkili. Tabi içerik bölümünde yer alan özlere karşı alerji durumunuza da dikkat etmekte yarar var.

Chocolate slim aktarcılarda var mı diye merak eden varsa sadece internetten satıldığını sizlere belirtelim.

Zayıflatır mı?

Zayıflamak için vücut metabolizmasının hızlı çalışması gerekir. Bu çalışmaya destek veren ürünü günde bir ya da iki kere kullandığınızda belirgin fark hissedersiniz. Daha hızlı çalışan sistem, yağlarınızın yakılmasında da etkili olacaktır. Ancak bunun anlamı sağlıksız zayıflamak değildir. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenme ile spor yapmaya devam edebilirsiniz. Tek tip beslenmemeye de özen göstermeniz gerekir.

Sahte Ürün Ayrımı