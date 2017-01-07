Organ naklinde zamanla yarış

Erzurum'da karaciğer nakli bekleyen hasta, Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen hastadan alınan karaciğer ile yaşama yeniden tutundu.

Güncellenme 07 Ocak 2017 13:50

Erzurum'da karaciğer yetmezliği sebebiyle 6 yıldır tedavi gören ve son dönemde yakalandığı Hepatit C'ye bağlı vücudunda tümör oluştuğu için acil karaciğer nakli yapılması gereken Mustafa Dizlek, Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğerin doktorların zamanla yarıştığı bir süreç içinde nakledilmesiyle yeniden hayata tutundu.

6 yıldır karaciğer yetmezliği şikayetiyle tedavi gören Mustafa Dizlek (69), 2011 yılında karaciğer nakli olmak için Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvurdu.

Yıllardır nakil beklemesine rağmen uygun donör bulunamadığı için nakil yapılamayan Dizlek'in vücudunda, bu süreçte Hepatit C rahatsızlığına bağlı tümör oluştu.

Bu sebeple acil olarak nakil yapılması gereken Dizlek, bir süre önce Ordu'da, kazayla silahla kendini vuran ve beyin ölümü gerçekleşen kişinin (30) ailesince bağışlanan karaciğerin kendisine nakledilebileceği haberi üzerine sevindi.

Haberi, istirahat ettiği evinde alan ve Sağlık Bakanlığının "acil karaciğer bekleyenler" listesinde olan Dizlek, ameliyata hazırlanması amacıyla doktorlarca Erzurum'daki organ nakil merkezine davet edildi.

Bu sırada merkezdeki bazı doktorlar Mustafa Dizlek'i ameliyata hazırlamak için çeşitli tahliller yaparken yıllık izinde olan söz konusu merkezde görevli genel cerrahlar Dr. Ufuk Memiş ile Yrd. Doç. Dr. Ercan Korkut da Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğerini almaları için merkeze çağrıldı.

DOKTORLARIN ZAMANLA YARIŞI

Böylece beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınacak karaciğerin Dizlek'e nakledilmesi için Erzurum'daki doktorların zamanla yarışı başladı.

Memiş ile Korkut'un merkeze gelişi sırasında zaman kaybetmek istemeyen nakil merkezindeki doktorlar da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğerinin konulacağı kutu ve ameliyat malzemelerini hazırladı.

Merkeze gelen Memiş ile Dizlek de bu malzemeleri alıp beraberindeki bir teknisyen ve sürücü ile organ taşıma aracına binerek, Ordu'ya gitmek üzere saat 02.00'da harekete geçti.

Hava şartları uygun olmadığı için Organ Taşıma Aracı ile Bayburt ve Gümüşhane üzerinden Ordu'ya giden ekip, ertesi gün saat 07.00'da, beyin ölümü gerçekleşen kişinin bulunduğu Ordu Devlet Hastanesine ulaştı.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi ile görüşüp organ bağışçısı olduklarından emin olan Memiş ve Korkut, hayatının son anlarını yaşayan beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğerini alıp Erzurum'a getirmek için vakit kaybetmemek amacıyla bu hastanedeki doktorlar ile saat 07.30'da ameliyata girdi.

Memiş ve Korkut, yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonrası beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğerini aldıktan sonra yine zaman kaybetmemek amacıyla Ordu'ya geldikleri araç ile 11.00'de Erzurum'a hareket etti.

Aynı karayolunu kullanarak geri dönen Memiş ve Korkut, saat 15.20'de Erzurum'daki Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne döndü.

Memiş ve Korkut'un Erzurum'a yaklaştığı sırada merkezin müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki diğer doktorlar da yapılan tahliller sonucu nakil yapılmaya uygun olduğu belirlenen Dizlek'i ameliyathaneye aldı.

Erzurum-Ordu arasında, zaman zaman 220 kilometre hız yaparak organ taşıma aracıyla gidiş ve dönüş olmak üzere yaklaşık 820 kilometrelik yol kat eden Korkut ve Memiş, ellerinde karaciğer olan kutu ile saat 15.30'da merkeze geldi.

820 kilometre yol kat eden doktorlar yeniden ameliyata girdi

Ekibin merkeze ulaşmasının ardından naklin yapılacağı Dizlek de ameliyata alındı. Öztürk'ün yanı sıra Memiş ve Korkut'un da katıldığı ve yaklaşık 5 saat süren ameliyat ile Mustafa Dizlek'e karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Ordu ve Erzurum'daki doktorların adeta zamanla yarıştığı bu süreç sonunda başarılı şekilde ameliyat olan Dizlek, bir gün yoğun bakımda tutulduktan sonra servise alındı.

Yeniden sağlığına kavuşan ve normal olarak yemek yemeye başlayan Dizlek, hayatının ikinci baharını yaşamak için hastaneden taburcu olacağı günü iple çekiyor.

AA