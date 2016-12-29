Ordu Havalimanı 1 milyon yolcuyu konuk etti

Deniz üzerine kurulan Ordu-Giresun havalimanı çevre illere ve yöre halkını büyük katkı sağlayarak 1 milyon yolcuyu konuk etti.

Güncellenme 29 Aralık 2016 14:24

Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, açıldığı 22 Mayıs 2015'ten bugüne kadar 1 milyon yolcu kapasitesine ulaştı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2011'de temeli atılan Türkiye'nin önemli prestij projelerinden Ordu-Giresun Havalimanı, 22 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Turizme katkı sağladı

Denizin doldurulması yoluyla yapılan havalimanı, açıldığı günden itibaren turizme katkısının yanı sıra daha önce çevre illerdeki havalimanlarını kullanmak durumunda kalan yöre halkına da ulaşımda büyük kolaylık sağladı.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gülyalı ilçesinde deniz üzerine taş dolguyla inşa edilen dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nın, yaklaşık 360 milyon liraya tamamlandığını belirtti.

En çok sefer İtsanbul, Ankara ve İzmir'e düzenliyor

Balkanlıoğlu, 950 bin sefer yapılıp 36 milyon taş dökülerek tamamlanan havalimanının pist uzunluğunun 3 bin, genişliğinin ise 45 metre olduğunu dile getiren Vali Balkanlıoğlu, havalimanının daha konforlu olması için piste "stone mastic asfalt" döküldüğünü söyledi.

Şu anda günlük 20 sefer düzenlendiklerini ifade eden Vali Balkanlıoğlu, en çok seferlerin İstanbul, Ankara ve İzmir'e gerçekleştirildiğini kaydetti.

Vali Balkanlıoğlu, havalimanının açıldığı günden bu yana en çok İstanbul, Ankara, İzmir ve Kıbrıs'taki gurbetçileri sevindirdiğini belirterek, "Havayolu artık halkın yolu ve herkesin rahatlıkla kullandığı ulaşım araçlarından olduğundan, yolcular bu havalimanına rağbet etmeye başladı. Dolayısıyla açıldığı günden bu yana havalimanının yolcu kapasitesi 1 milyonu buldu. Birkaç gün içerisinde bu rakam 1 milyonu da geçecektir. Açıkçası bu bizler için gurur kaynağı olmuştur." diye konuştu.

Suudi Arabistan'dan direkt uçuşlar

Deniz üzerine inşa edilen havalimanının turizme de katkı sağladığına dikkati çeken Vali Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu noktada havalimanı elimizi güçlendirdi diyebiliriz. Artık Suudi Arabistan'dan direkt uçuşlar buraya başladı. Önceden sadece hac ve umre seyahatları bu havalimanı aracılığıyla yapılırken şimdilerde doğrudan yolcular yurt dışından bu havalimanına gelebiliyor. 2016 yılı içinde havalimanına Riyad'dan 6 uçak indi. 2017 yılı itibarıyla 100 civarında uçak geleceği, bir firma tarafından bizlere adeta müjde şeklinde iletildi. Dolayısıyla havalimanımız turizmimizin gelişmesine de çok ciddi katkı ve imkan sağlıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu havalimanımız çok kısa sürede kendisini de amorti edecek."

"İş dünyasına da çok büyük katkı sağladı"

Vali İrfan Balkanlıoğlu, havalimanın iş dünyasına da çok büyük katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ulaşım demek ticaret ve turizm demek. 'Ulaşamadığın yer senin değildir' diye de boşa söylememişler. Şimdi bir yatırımcıyı bölgemize davet ettiğimizde ilk baktığı şey havalimanı oluyor. Çünkü fabrikasına büyük yatırım yapan insanlar onun sürekli, düzenli çalışmasını isteyecektir. Fabrikasına bir yedek parça lazım olduğunda hemen uçakla yurt dışından getirilmesini isteyecektir. Bundan dolayı iş adamları ve yatırımcıların ilk sordukları şey havalimanları. Çok şükür artık o da bizde var. İş adamlarımız rahatlıkla bu havalimanını kullanıyor ve işlerini gönül rahatlığıyla hallediyor. Bu durum da bizim elimizi güçlendiriyor."

AA