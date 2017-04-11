Oppo R11 Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Son dönemlerin en çok konuşulan telefon modellerinden birisi olan Oppo R11’in özellikleri de ortaya çıktı. İşte detaylar.

Güncellenme 11 Nisan 2017 19:19

Son dönemde Uzakdoğu'da yapılan telefon üretimleri piyasaları ciddi şekilde etkilerken yapılan yeni paylaşımlar Oppo’nun bu alanda daha etkin bir şekilde yer alacağı gösterdi. Öyle ki Oppo R11 adı verilen telefon için gerçekleştirilen testler sonrasında telefonun özellikleri net bir şekilde öğrenildi.

Oppo R11 Özellikleri Neler?

Telefon özelliklerinde en çok dikkat çeken kamera. Özellikle 16 megapiksel kalitede 2 arka kameranın kullanılacak olması telefonları oldukça üst seviyeye çıkaracak. Bu bakımdan Oppo’yu seven ve görüntü kalitesini önemseyen kişiler için önümüzdeki dönemlerde en önemli seçeneklerden bir tanesi Oppo R11 olacak.

1080p full HD video kaydını destekleyen telefon, aynı zamanda 20 megapiksel ön kamerasıyla da kaliteli ve yüksek çözünürlüklü selfielerin çekilmesini sağlıyor. Telefon için yapılan paylaşımlarda dikkat çeken diğer bir özellik ise telefonun Android 7.1.1 işletim sistemi ile gelecek olması. Bugüne kadarki en son Android versiyonunu kullanacak olan telefon, böylece kullanıcıların daha farklı bir telefon deneyimi elde etmesini sağlayacak. Telefonda yer alacak diğer önemli özellikler arasında Qualcomm 510 işlemci, 4 GB RAM yer alıyor.

Oppo R11 Türkiye’de Olacak Mı?

Türkiye pazarına yeni telefonun giriş yapıp yapmayacağı bilinmezken özellikle yeni telefonun modeli ile birlikte markanın Türkiye'ye yönelik de hamle yapabileceği konuşuluyor. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerde marka tarafından bu konuda sürpriz bir açıklama yapılabilir.