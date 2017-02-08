Opera Yüzde 13 Daha Hızlı!

Son dönemlerde önemli bir güncelleme içerisine giren Opera internet tarayıcısının en hızlı olmak adına güncellenmeye devam edeceği belirtildi.

Güncellenme 08 Şubat 2017 20:11

Opera tarafından internet tarayıcısında yeni bir sürümü piyasaya sunulurken Opera 43 yüzde 13 daha hızlı açılış süresi ile dikkat çekiyor. Sistemde yapılan iyileştirmeler ile birlikte web sayfalarının açılışını hızlandıran Opera, böylece yeni güncelleme sonrasında yüzde 13 oranında bir iyileşme sunacak. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda mevcut güncellemenin şu an indirilebilir durumda olduğu ifade edilirken kullanıcılar tarayıcı ayarları üzerinden yapacakları güncellemeler ile yeni sürüme geçiş yapabilecek.

Tarayıcı Geliştirmesi Sürüyor

Sürüm bilgisi üzerinden yapılacak kontrollerde Opera 43’ten daha eski bir versiyonu kullandığını gören kişilerin güncelleme yapabileceği açıklanırken yeni güncellemede pek çok farklı özellik kullanıcılara sunulacak. Özellikle internet tarayıcılarının adres satırına yazılmaya başlanan bir internet sitesi için web tarayıcısının önceden siteye yüklemeye başladığı belirtilirken, Facebook'a girmek isteyen bir kişinin veya F harfine basması ile birlikte Facebook sitesinin yükleneceği ifade edildi. Kullanıcılar adresi hemen açılması ile beklemesine gerek kalmayacak.

Instant Page Loading - anında sayfa yükleme olarak bilinen bu adresi ile özellik sayesinde kullanıcılar yeni tarayıcıda çok daha hızlı bir deneyim elde edebilecek. Özellikle internet tarayıcısı yavaş olduğunu ve düşük hızlara sahip olan kullanıcıların bu yeni sistemden yararlanması avantaj sağlayacak.