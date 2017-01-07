Online Uçak Bileti Aramaları Arttı!

İnternet üzerinden uçak bilet aramalarında özellikle 2017 yılı sonrasında oldukça artış görüldü.

Güncellenme 07 Ocak 2017 14:53

Uçak bileti ve uçak yolculukları ile ilgili yapılan araştırmalarda, kullanıcılar daha çok internet hizmetlerinden yararlanmaya başladı. Seferlerin sorgulanması ve uygun uçak biletlerinin satın alınabilmesi adına internet hizmetlerini daha çok tercih eden kullanıcılar, özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi özel dönemlerde daha yoğun bir şekilde interneti kullanıyor.

İnternet aramaları üzerinden yapılan araştırmalarda kullanıcıların en çok hangi iller arasında seyahat etmek istediği ve en çok bilet satışının gerçekleştirildiği destinasyonların neler olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Yurtiçi seyahatlerinde; İstanbul, İzmi, Ankara, Antalya ve Adana gibi bölgeler en çok ilgi gören yerler arasında. Yurt dışında da oldukça farklı bölgeler popüler durumda. Bakü, Selanik, Atina ve Amsterdam gibi bölgelere de Türkiye'den bilet aramaları gerçekleştirilmiş durumda.

Yurtdışı Yolculuklarında Tatil Ağırlıklı

Özellikte yurt dışına yapılan uçak bileti satışlarının yüzde 70 oranında tatil amaçlı ve kalan kısmını büyük bir bölümünün de iş gezileri için yapıldığı belirtildi. Bu bakımdan Türkiye'deki vatandaşları için yurtdışı tatil seçeneklerinin de oldukça önemli bir hale geldiğini söylemek mümkün. 2016 yılı genelinde satılan uçak biletlerinin fiyatlarında ise özellikle Antalya’ya yapılan 17 TL’lik uçuşlar dikkat çekti. Yurtdışı seçeneklerinde ise en ucuz bilet fiyatı 120 TL ile Amsterdam'a yapılan yolculuklarda geçerli oldu.