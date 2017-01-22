Online Müzik Platformları Büyümesini Sürdürüyor!

Son dönemlerde daha fazla ilgi gösterilmeye başlanan çevrimiçi müzik konusunda 2016 yılı raporları paylaşıldı. Yapılan açıklamalarda 2016 yılında daha fazla ilginin görül

Güncellenme 22 Ocak 2017 19:11

Spotify, Apple Music gibi müzik servisleri, müzik dinleme konusunda kişilerin en çok tercih ettiği platformlar arasında. Üstelik korsana karşı en güçlü önlemlerden birisi olan online müzik servisleri kişilerin ücretli bir şekilde aldığı abonelikler üzerinden müzik dinlemesini sağlıyor. Bu açıdan önümüzdeki yıllarda korsan ile mücadele konusundaki en önemli önlemlerden birisi olacak platformlara yönelik, oldukça önemli gelişmeler var.

Yapılan açıklamalarda 2016 yılı sonu itibariyle müzik platformlarının 100 milyon aboneyi aştığı belirtildi. 2015 yılı sonunda mevcut abone sayısı 68 milyon olarak açıklanırken bir yıllık süre içerisinde sektöre 32 milyon abone daha katılmış durumda. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda mevcut abonelerin platformları yönelik paylaşımlarında Spotify ve Apple Music gibi markaların lideri olduğu belirtildi. Platformlara göre kullanıcı sayısı ise şu şekilde;

43 milyon Spotify,

20,9 milyon Apple Music,

6,9 milyon Deezer,

4,5 milyon Napster,

1 milyon TIDAL.

Çevrimiçi müzik platformlarına ilginin artması aynı zamanda CD satışlarının da azalmasına yol açıyor. Öyle ki albüm ve dijital albüm satışlarında yüzde 20'lere varan bir düşüş yaşanmış durumda. Bu açıdan kullanıcılar daha kolay ve ucuz olan müzik dinleme yöntemlerini tercih ederken müzik sektöründe de bu platformlara yönelik önemli bir değişim görülüyor.