OnePlus 5 Mi Samsung Galaxy S8 Mi?

Son dönemlerin en çok konuşulan telefonu OnePlus 5 Samsung Galaxy S8 ile karşılaştırıldı. İşte detaylar.

Güncellenme 22 Haziran 2017 23:09

Samsung'un piyasaya sunduğu en iyi telefon modeli olarak kabul edilen Galaxy S8 son dönemlerin en popüler diğer bir telefonu OnePlus 5 ile karşılaştırıldı. Yapılan karşılaştırmalarda telefonların uygun fiyat, tasarım, ekran ve güç gibi farklı kriterler üzerinden değerlendirilmesi yapılırken özellikle hangi telefonun ön plana çıkacağı oldukça dikkat çekti.

İşte Merak Edilen Karşılaştırma

Galaxy S8’de özellikle daha büyük ekran kullanılmasına rağmen daha küçük ve ince bir gövdenin olması, OnePlus 5 modeline göre ön plana çıkmasını sağlıyor. Ekran özelliklerine bakıldığında ise özellikle OnePlus 5 5,5 inçlik 1080 x 1920 16:9 ekranla gelen cihaz, 401 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Buna karşın Galaxy S8 çok daha başarılı görünüyor. Öyle ki telefonun teknik özelliklerine bakıldığında Galaxy S8 ekranı kavisli 1440 x 2960 ekranında 570ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Bu bakımdan ekran özellikleri ile de Galaxy S8 daha fazla dikkat çekiyor.

Güç bölümünde ise Snapdragon 835 işlemci iki telefonda da aynı olurken Galaxy S8 4GB RAM, OnePlus 5’te ise 8GB kadar yükseltilebilen bir seçenek sunuluyor. Yapılan bu karşılaştırmalar sonucunda ise özellikle çift kamera özelliği OnePlus 5’in tercih edilmesini sağlıyor. Fakat ekran, tasarımı ve kamera kalitesi ile ön plana çıkan cihaz Galaxy S8.