OnePlus 3 Serisine Nuga Geldi

OnePlus tarafından geliştirilen OnePlus 3 ve 3 T modelleri için yeni Android güncellemesi geldi.

Güncellenme 02 Ocak 2017 19:14

Uzun zamandan beri konuşulan ve resmi bir açıklamanın beklendiği Android 7.0 Nougat güncellemesi için OnePlus beklenen açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamalarda OnePlus 3 ve OnePlus 3 T modelleri için Android 7.0 güncellemesinin dağıtılmaya başlandığı ve kullanıcıların güncelleme kontrolü ile yeni versiyona geçiş yapabileceği belirtildi.

Beklenen Açıklama Geldi

Aralık ayının son günü itibariyle yapılan bu açıklamanın ardından kullanıcılar yeni versiyona geçiş yapmaya başladı. Özellikle dünya genelinde binlerce satışı gerçekleştirilen telefonun Android 7.0 için imkan sağlaması kullanıcıların çok daha iyi bir telefona sahip olmasını sağlayacak. Bir haftalık gibi geçiş süresinin öngörüldüğü Android. 7.0 için kullanıcılar kolay bir şekilde güncelleme yapabilecek. Güncelleme kademeli bir şekilde geldiğinden dolayı tüm kullanıcıların aynı anda geçiş yapabilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Fakat belirtildiği gibi bir haftalık süre içerisinde tüm telefonlar yeni Android versiyonuna geçiş yapabilecek.

OxygenOS 4.0 İle Nuga Birleşti

OxygenOS 4.0 olarak adlandırılan özel bir arayüz üzerinden hizmet veren OnePlus 3 serisi bu açıdan mevcut Android 7.0 özelliklerine ek olarak pek çok farklı kısayol ve özellik içeriyor. Bu bakımdan kullanıcılar yeni güncelleme yükledikten sonra oldukça farklı bir kullanım elde edebilecek.

Güncelleme resmi web sitesi üzerinden de detaylı bir şekilde sunulmuş durumda.